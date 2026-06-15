El expresidente Álvaro Uribe llamó a Abelardo de la Espriella, ¿de qué hablaron?

El expresidente Álvaro Uribe afirmó este lunes, 15 de junio, que tuvo una conversación telefónica con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

A través de X, el exmandatario afirmó que en la conversación le deseó a De la Espriella “lo mejor” de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se realizará el próximo domingo 21 de junio.

“En nombre de mi familia, llamé al Dr. Abelardo para desearle, junto con el Dr. Restrepo, todo lo mejor en estas horas cruciales para la libertad y el bienestar social de Colombia”, afirmó Uribe en la red social.

Tras la derrota de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, en la primera vuelta, el expresidente anunció el pasado 31 de mayo su respaldo a la aspiración del candidato del movimiento Defensores de la Patria.

“Ganó el Dr. Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra: votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”, dijo entonces.

Y agregó: “Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas. Elijamos presidente al Dr. Abelardo De La Espriella”.