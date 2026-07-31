Se abrieron las inscripciones para elegir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la puja entre las distintas bancadas por poner a sus representantes ya empezó.

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En el caso del Partido Conservador, las cargas estarían más inclinadas hacia el exrepresentante Juan Carlos Wills. Aunque inicialmente también sonó el exsenador Germán Blanco, él se bajó de esa aspiración porque internamente las cuentas darían para que Wills obtenga mayores respaldos.

También se ha sondeado el nombre de José Antonio Parra, un abogado experto en derecho penal y actual director de Vigilancia e Inspección del CNE; pero Wills tendría los respaldos mayoritarios de la bancada, por lo que no sería fácil que Parra le pueda ganar el pulso a Wills.

Lo que sí se ha llegado a conversar es que se estaría hablando de una alianza entre distintas colectividades, entre las que estarían, además del Partido Conservador, la U, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Centro Democrático, un sector de la Alianza Verde y las curules de paz (Citrep).

Si eso se logra, el nombre de Parra podría ser clave, pues además de tener respaldos dentro de los conservadores, es cercano al codirector de la U, Alexánder Vega.

La idea es que con esta alianza interpartidista puedan tener una séptima silla en el tribunal electoral para así conformar las mayorías.