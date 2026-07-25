José Obdulio Gaviria anticipa lo que puede ocurrir tras las tensiones entre el uribismo y el abelardismo

SEMANA: ¿Terminarán las tensiones entre Álvaro Uribe y Abelardo De La Espriella o empeorarán?

JOSÉ OBDULIO GAVIRIA: La formación de cualquier Gobierno, máxime después de una campaña como la que terminó recientemente, tiene reacomodaciones, realinderamientos y eso es lo que ha estado pasando. No tiene ninguna diferencia con lo que normalmente ha pasado en escenarios anteriores. No veo nada que sea mucho más grave, novedoso y delicado que lo que pasó en la instalación del Gobierno de Enrique Olaya Herrera o de Alfonso López Pumarejo.

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SEMANA: ¿Cómo es la relación actual de Álvaro Uribe y Abelardo De La Espriella?

J.G.: Tienen una relación de amistad desde muchos años antes, porque el padre de Abelardo De La Espriella es amigo de juventud del presidente Álvaro Uribe. Y Uribe tiene también a Montería como condición de patria chica. Obviamente, cuando hay competencia política, varía la relación. Y ya es la relación de dos dirigentes políticos que tienen coincidencias y muchas diferencias. Las coincidencias son sobre lo fundamental, y las diferencias, sobre lo adjetivo.

SEMANA: ¿Cómo se pueden limar esas asperezas?

J.G.: La vida misma. La vida va adobando el juicio de los hombres, decía Fernando González. La elección del presidente del Senado es un asunto del Congreso. No es un asunto de un ministro del Interior ni del presidente. Nunca lo ha sido. Obviamente, hay guiños, consensos y demás, pero la elección de un presidente del Senado tiene un alto elemento de decisión del Legislativo. Es bueno que lo hayan aprendido y creo que no van a incurrir en estos problemas en las próximas tres elecciones de mesas directivas.

SEMANA: Pero Gustavo Petro le hizo el guiño a Roy Barreras en la presidencia del Senado; Iván Duque, a Ernesto Macías...

J.G.: Cuando tienen bancada. Petro la tenía; Duque, también. Uribe en el primer gobierno, en 2002, no tenía bancada, por ejemplo.

SEMANA: Pero se eligió presidente del Senado a Luis Alfredo Ramos, cercano a él.

J.G.: Exactamente; sin embargo, fue un acuerdo del Senado, no un guiño del presidente. Luis Alfredo tenía estatura propia y forma de hacerse elegir con el visto bueno, obviamente, del presidente Uribe. En general, quien decide la presidencia del Senado es la bancada, no el presidente. Quienes no entienden que hubo discrepancias, incluso coincidencias, dentro del Pacto Histórico y el Centro Democrático para elegir al presidente tampoco entenderían por qué, en cambio, todas las bancadas se pusieron de acuerdo en elegir al secretario general. ¿O por qué todas las bancadas eligieron a un vicepresidente segundo militante del Pacto Histórico nominado por Iván Cepeda? Eso funciona así.

José Obdulio Gaviria. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

SEMANA: ¿Fue responsable Abelardo De La Espriella de que el Senado eligiera a Honorio Henríquez como su presidente, y no a Alfredo Deluque, quien tenía el guiño del mandatario electo?

J.G.: Bajemos esa responsabilidad a los ministros y a los que manejan una estrategia sin conocer la mecánica política.

SEMANA: Pero el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, conoce el Congreso.

J.G.: Pues ha ido al Congreso, pero no lo conoce. Si lo conociera, no habría cometido esa locura. Tiene tiempo de corregirla.

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SEMANA: ¿Habrá un café pronto entre Álvaro Uribe y Abelardo De La Espriella?

J.G.: Uribe no le rechaza un café a ningún presidente de la república. Tiene un altísimo concepto de la dignidad presidencial. Incluido Gustavo Petro, pero él no lo entendió nunca. Uribe, no por interés personal ni pretensiones burocráticas ni de ninguna índole, se reunió con Petro. Y creyó que él iba a entender lo que significa la dignidad presidencial, pero no ocurrió. Petro es una anomalía de la democracia.

SEMANA: ¿Y por qué no se ha llevado a cabo el café entre Uribe y De La Espriella?

J.G.: ¿Y qué afán hay? Hay que dejar que se constituya el Gobierno. El presidente Uribe está concentrado en la agenda legislativa, en el trabajo de sus congresistas, en el desarrollo de la formación política del partido. Y el presidente, concentrado en lo suyo y que ojalá tenga mucho éxito.

SEMANA: Pero el gobierno empieza el 7 de agosto y De La Espriella buscará unir a la derecha y garantizar mayorías.

J.G.: Va a tenerlas. Con nosotros que cuente plenamente, cosa que no entendió su sanedrín, que no tiene ningún parecido con el sanedrín de Virgilio Barco o con el grupo de trabajo más cercano al presidente Álvaro Uribe, los Gobiernos más diestros en el manejo de la política colombiana.

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SEMANA. ¿Qué diferencias hay con el grupo de asesores de De La Espriella?

J.G.: Mire lo que cometieron con la elección del presidente del Senado y lo que seguirán cometiendo si no oyen el sentido común y la voz de la razón. Es muy importante concentrarse, tener una clara idea de hacia dónde van.

SEMANA: ¿Qué cree que quiera Uribe para restablecer unas buenas relaciones con De La Espriella?

J.G.: Una agenda legislativa que propenda por un gran crecimiento económico. El elemento de seguridad es sustancial. Con eso el presidente Uribe estará muy satisfecho.

SEMANA: Pero eso ha propuesto De La Espriella.

J.G.: Claro. Y serán con Uribe los mejores coequiperos.

José Obdulio Gaviria. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

SEMANA: ¿Qué garantiza que en la elección del contralor el uribismo no termine unido con el petrismo para atajar a Abelardo De La Espriella?

J.G.: La manera es que al presidente no haya que atajarlo. El presidente Uribe enseñó mucho: no se metió nunca en la elección de procurador y contralor.

SEMANA: Pero casi todos lo han hecho.

J.G.: Pero Uribe, reitero, no lo hizo, porque él sabe más. ¿Quiénes fueron los procuradores y contralores en sus Gobiernos? Edgardo Maya Villazón, Antonio Hernández Gamarra, personas de partidos de oposición. La relación con ellos fue completamente definida por la Constitución y la ley. Es lo que yo le recomiendo al presidente Abelardo De La Espriella y se lucirá si lo hace.

SEMANA: Es decir, que no se meta en la elección de contralor.

J.G.: Sí. Que le aprenda a Uribe. ¿Por qué será tan complejo si Uribe lo pudo hacer?

SEMANA: ¿Uribe está molesto porque De La Espriella solicitó su partido político ante el CNE?

J.G.: ¿Y por qué? Quien quiera tener presencia política a través de partidos tiene todo el derecho a hacerlo. Para eso hay unas reglas sumamente claras.

SEMANA: ¿Quieren aplastar al Centro Democrático?

J.G.: La palabra que se usa ahora es destripar. No veo por qué quieren destripar al partido mayoritario de gobierno los propios miembros de un Gobierno. Sería falta de madurez. Espero que no.

SEMANA: La palabra destripar la relacionan con una frase que utilizó en la campaña Abelardo De La Espriella.

J.G.: Por eso la uso. Vamos a suponer que algunos miembros del entorno, del sanedrín o del grupo o núcleo base del presidente De La Espriella tengan ese propósito; pues se enfrentarán con el político más importante del siglo XXI. Vamos a ver si son capaces. No lo creo.

SEMANA: ¿El abelardismo quiere destripar al uribismo?

J.G.: No creo. Espero que no. Y si quería o hubo cantos de sirena, que a estas sirenas las envíen a una pecera.

SEMANA: Conoce a Uribe. ¿Parará esta unión, indirecta, con el petrismo para atravesarse a De La Espriella?

J.G.: Quien hable de unión, indirecta, en la elección del presidente del Senado está muy equivocado. Hay una concurrencia. Yo voté en su momento por Luis Fernando Velasco y estuvo a la altura de lo que pensaba que debía hacer un presidente del Senado. A una de las personas a las que más fastidio les tengo es a Juan Manuel Galán. Y voté por él para presidente de la Comisión Primera del Senado y lo felicité cuando terminó. Fue impecable en el respeto a los instrumentos de la democracia.

SEMANA: ¿La llegada de Paola Holguín al Ministerio de Cultura puede leerse como cuota del Centro Democrático?

J.G.: Renunció al Centro Democrático tres semanas antes de la designación.

SEMANA: Un consejo para Abelardo De La Espriella y sus asesores.

J.G.: Como candidato, Uribe fue león. Rugió con fuerza, marcó territorio y recordó que Colombia no se rinde ante el enemigo. Como presidente, se transformó en un híbrido extraordinario: el león que defiende la patria del terrorismo y, al mismo tiempo, la abeja laboriosa que se dedica, día tras día, a producir la dulce miel del progreso. Ese es el ejemplo. El poder no se ejerce solo con garras. También se ejerce con el zumbido constante del trabajo.