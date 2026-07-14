Choque en el Centro Democrático por planes de Abelardo De La Espriella

Generan revuelo en el Centro Democrático las declaraciones que dio Rafael Nieto, senador electo de esa colectividad, sobre los planes que tiene Abelardo De La Espriella. A su juicio, el nuevo mandatario no podrá retirar a Colombia de la ONU y acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y dijo que terminará gobernando con los de siempre.

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El congresista le enumeró a El Colombiano las promesas que serán más complejas de materializar por parte del Tigre: “Hay tres. Primero, no van a poder retirar a Colombia de Naciones Unidas ni de la OEA. Segundo, no van a poder acabar con la JEP, porque tiene respaldo constitucional. Y tercero, contrario a lo que dijeron en campaña, les va a tocar gobernar con ‘los de siempre’, algo que ya se empieza a ver”.

José Obdulio Gaviria, militante del Centro Democrático y uno de los seguidores más fieles del expresidente Álvaro Uribe, se desmarcó de la teoría de Nieto y calificó que sus afirmaciones “transmiten un tono altanero y provocador que no cuadra con el estilo del CD” (Centro Democrático).

La versión de Gaviria es que, en vez de asumir que ciertos temas están cerrados, la bancada del partido político debería discutirlos democráticamente, y sentó su postura sobre la ONU, la OEA, la JEP y “los de siempre”.

José Obdulio Gaviria. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

En primer lugar, él comentó que la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos no son intocables: "Revisar el papel de Colombia en estos foros no es una locura, sino un ejercicio soberano de realineamiento con democracias serias y con el liderazgo de Trump. Suena muy derrotista decir que ‘no van a poder’”.

Sobre la JEP, Gaviria declaró: “La JEP tampoco es un hecho inmodificable. El Centro Democrático siempre rechazó el fraude al plebiscito, la consagración de la impunidad, el cogobierno de Santos con las Farc y el pacto de persecución judicial a las Fuerzas Armadas y la Policía. ¿No se puede debatir la prórroga de sus términos, la composición de sus salas, los sueldos millonarios de sus 38 magistrados,ni la política de desvertebramiento de la institución militar? Decir ‘no van a poder acabar con la JEP’ suena a rendición anticipada del CD, que siempre ha defendido que la justicia transicional no puede ser herramienta de impunidad, ni en tribunal paralelo a las autoridades judiciales nacodas de la Constitución de 1991″.

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Finalmente, el militante del CD dijo que descalificar el querer gobernar “sin los de siempre” sonaría a descreer en la renovación política:

“Ese es un propósito positivo, no negativo. El uribismo siempre ha promovido meritocracia, tecnocracia honesta y oxigenación del Estado. Criticar los nombramientos no representa una línea de conducta, una constante de seriedad que se le reconoce a la bancada del CD en el Congreso. En lugar de marcar diferencias públicas con tono de superioridad, la bancada ha privilegiado la disciplina partidaria (sin adjetivos despectivos), el debate interno respetuoso y la unidad en torno a los grandes lineamientos del presidente electo”.