Oficial: así quedó conformado el Senado 2026-2030

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) expidieron la declaración de la elección del Senado de la República para el período 2026-2030. Las principales fuerzas políticas serán el Pacto Histórico y el Centro Democrático.

La distribución de las 102 curules se hizo con base en 19.478.739 votos y así quedaron distribuidas:

Pacto Histórico: 25 curules.

25 curules. Centro Democrático: 17 curules.

17 curules. Partido Liberal: 13 curules.

13 curules. Alianza por Colombia: 11 curules.

11 curules. Partido Conservador: 10 curules.

10 curules. Partido de la U: 8 curules.

8 curules. Coalición Cambio Radical - Alma: 7 curules.

7 curules. Ahora Colombia: 5 curules.

5 curules. Movimiento Salvación Nacional: 4 curules.

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Se aclaró que en la circunscripción nacional por comunidades indígenas fueron elegidos el Movimiento Alternativo Indígena Social (Mais) y el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) con una curul cada uno.

El CNE describió que la asignación de las curules fue producto de un escrutinio realizado con plenas garantías de legalidad, transparencia, publicidad, seguridad jurídica y respeto por la voluntad popular.

Además de los puestos asignados, el Pacto Histórico sumará otra silla por cuenta del estatuto de la oposición. Es decir, Iván Cepeda ocupará un lugar en la plenaria por quedar en el segundo lugar de la elección presidencial.

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Frente a la Cámara de Representantes, el Consejo Nacional Electoral sigue resolviendo algunas reclamaciones de curules en los departamentos de Cundinamarca y Chocó. Se espera que en las próximas horas se declare esa elección.

En la Cámara también se hará el uso del estatuto de la oposición: Aida Quilcué, la exfórmula vicepresidencial de Cepeda, también aceptó su puesto y tendrá voz y voto en la legislatura, y actuará en oposición al gobierno de Abelardo De La Espriella.

Conozca los nombres de las personas que llegarán al Senado 2026-2030: