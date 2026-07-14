Abelardo De La Espriella sentencia a exintegrantes de las Farc-EP: “No habrá perdón ni olvido”

Abelardo De La Espriella, presidente electo, volvió a sentar su postura frente a los exintegrantes de las extintas Farc-EP. Primero anunció que Rodrigo Londoño, el último comandante de ese grupo armado ilegal, debía estar detenido, y ahora se refirió a los otros rostros visibles de la antigua organización terrorista.

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El próximo jefe de Estado comunicó en su cuenta de X: "No hay nada que haga borrar la sangre que derramaron estos narcoterroristas. Yo pienso todos los días en los cientos de miles de civiles, policías y militares que asesinaron estos salvajes, cuyas familias no han tenido ni verdad, ni justicia, ni reparación".

Él acompañó esas palabras con la imagen de seis exintegrantes de las extintas Farc-EP; la mayoría pasaron por el Congreso de la República: Sandra Ramírez, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Julián Gallo e Israel Zúñiga.

En esa misma publicación se lee el siguiente mensaje: “Sus víctimas siguen impunes. Las víctimas, los secuestrados, los asesinados, los torturados siguen impunes”.

El mensaje del presidente De La Espriella concluyó con este texto: “No habrá perdón ni olvido”.

Al tiempo que se conoció este pronunció, los últimos integrantes del exsecretariado de las Farc emitieron un comunicado público dirigido al mandatario electo donde, entre tantas cosas, le recordaron que el acuerdo de paz está blindado por la Constitución y reiteraron la disposición de sentarse a dialogar con la administración entrante.

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Las palabras de Abelardo De La Espriella han generado revuelo entre la opinión pública. Por un lado, algunos sectores políticos han respaldado la idea del mandatario y han denunciado la supuesta impunidad que rodearía a los reincorporados; otros grupos han defendido el acuerdo y exigido respeto por lo pactado en La Habana durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Además de sugerir que los exintegrantes de las Farc-EP paguen por los hechos que cometieron durante el conflicto armado, también se anunció la eliminación de la Consejería de Paz.