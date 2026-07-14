Ex-Farc responden a Abelardo De La Espriella y piden diálogo con el Gobierno entrante

Los exintegrantes del último secretariado de las Farc-EP enviaron una comunicación a Abelardo De La Espriella, presidente electo, luego de que asegurara que Rodrigo Londoño, Timochenko, excomandante de la guerrilla, debería estar privado de la libertad y que él haría esfuerzos para materializar esa detención desde la Casa de Nariño.

Las declaraciones del nuevo jefe de Estado se conocieron luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) autorizara un viaje a Londoño a España y generara revuelo entre la opinión pública, pues él sigue vinculado a procesos dentro del alto tribunal de paz.

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La carta se conoce a menos de 24 horas de las palabras de De La Espriella; tiene las firmas de Rodrigo Londoño, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda y Julián Gallo.

Ellos empezaron diciendo: “Quienes integramos el último secretariado de las extintas Farc-EP, y en condición de alta parte contratante, firmamos el acuerdo final de paz, próximo a cumplir 10 años, participamos activamente en la reciente campaña electoral, como actores políticos, en el marco de la Constitución y la ley. Lo hicimos en uso de nuestro derecho a la participación política que la normatividad vigente le garantiza a todos los nacionales”.

Los excabecillas le siguieron relatando a De La Espriella que es de público conocimiento que tienen diferencias políticas, pero que eso no les impide encontrar espacios para dialogar civilizadamente.

A renglón seguido, comentaron: “Durante la reciente campaña electoral y luego de las elecciones, hemos escuchado sus opiniones críticas respecto del acuerdo de paz que firmamos con el Estado y que hace parte de la Constitución en virtud del bloque de constitucionalidad, así como de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, máxima autoridad en el mundo en materia de paz, a raíz de la declaración unilateral de Estado que en su momento hiciera el presidente Juan Manuel Santos, como jefe de Estado, ratificada luego por el hoy presidente Gustavo Petro”.

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Ellos agregaron que conocen de primera mano que el presidente electo sabe las obligaciones constitucionales y legales que, a la luz del acuerdo de paz, le competen al Estado, pues aseguraron que De La Espriella fue asesor de otros procesos de paz.

En ese momento, le abrieron la puerta al diálogo: “Le expresamos nuestra disposición a dialogar para encontrar caminos que nos permitan avanzar en la implementación integral del acuerdo final de paz. Al tiempo que ratificamos, ante el país y el mundo, nuestro indeclinable compromiso de honrar la palabra que empeñamos con nuestra firma el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón”.