En un fallo de 468 páginas quedó consignada la primera sanción propia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)r en contra de los siete excomandantes guerrilleros que hicieron parte del último Secretariado de las Farc.

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Este martes 6 de junio, la Sección de Apelación notificó el fallo completo en contra de los exjefes de las Farc por el delito de secuestro.

Con la decisión en firme, en la cual se definieron las condiciones jurídicas, institucionales y financieras, los exintegrantes del Secretariado deberán comenzar a desarrollar los proyectos con los que van a contribuir a restaurar los derechos de las víctimas, las comunidades y los territorios.

La JEP dejó en firme la sanción contra los ocho integrantes del último Secretariado de las Farc por secuestros de integrantes de la Fuerza Pública y civiles durante el conflicto armado. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/m6IYT6kDGx — Revista Semana (@RevistaSemana) July 1, 2026

“Las sentencias establecieron las restricciones efectivas de derechos y libertades que deberán cumplir y las acciones restaurativas que ejecutarán, entre ellas obras de infraestructura, iniciativas productivas, desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas y fortalecimiento comunitario”, señaló la JEP.

Para la aplicación de esta sentencia, el Gobierno realizó una destinación inicial de 50.000 millones de pesos. “Su ejecución integral requerirá que aquél garantice, en las siguientes vigencias fiscales, los recursos necesarios para dar continuidad a los proyectos restaurativos”.

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Como lo establecen los protocolos, la Sección con Reconocimiento de Verdad de la JEP deberá ejercer la verificación permanente de las sanciones, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, el acompañamiento del Ministerio Público y un componente de verificación internacional a cargo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.

En cumplimiento de las sentencias proferidas por la JEP, a partir del 15 de agosto, los 19 máximos responsables de las Farc-EP y de la fuerza pública empiezan a trabajar para restablecer los derechos de las víctimas.

El sargento (r) César Lasso permaneció secuestrado durante 14 años por las Farc. Foto: Colpresa

La decisión a Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko; Jaime Alberto Parra Rodríguez, excomandante del Bloque Oriental de las Farc; Milton de Jesús Toncel Redondo, excomandante del Bloque Sur; Pablo Catatumbo Torres Victoria, excomandante del Bloque Occidental; Pastor Lisandro Alape Lascarro, excomandante del Bloque Magdalena Medio; el senador Julián Gallo Cubillos, quien fue comandante del Frente Urbano Antonio Nariño (FUAN) y miembro del Bloque Oriental; y Rodrigo Granda Escobar, conocido como el canciller de las Farc.

Los excomandantes guerrilleros fueron declarados responsables como “autores mediatos por dominio del aparato organizado de poder en que se convirtió la guerrilla”. Esto, por los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio.

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Así como por los crímenes de lesa humanidad de privación grave de la libertad, asesinato y desaparición forzada. Sin embargo, se les retiró el cargo de tortura por encontrar que se presentó una vulneración al debido proceso de los comparecientes.

La Sección encontró que cinco de los siete excomandantes guerrilleros son penalmente responsables, por el mando que ejercían sobre la estructura armada y por no haber evitado la comisión de los crímenes de guerra de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado, así como por los crímenes de lesa humanidad de tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos.

Este es el fallo completo