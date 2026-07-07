Crece el desastre en el Ejército por obras mal planeadas por el Comando de Ingenieros; Contraloría denunció perdida de control contractual

El escándalo que sacude al Ejército Nacional con un grupo de obras mal planeadas —según la Contraloría— por parte del Comando de Ingenieros no se detiene.

Contraloría denunció una pésima interventoría de la Universidad Nacional en obras del Ejército. Foto: Suministrado a SEMANA.

La Contraloría encontró lo que serían graves falencias en la interventoría que contrató el Ejército con la Universidad Nacional para contratos de obra por más de 60.000 millones de pesos.

La función de la interventoría era la de verificar que se estuviera cumpliendo con lo contratado, situación que no fue así, según la Contraloría.

Señaló el ente de control que la mala estructuración del contrato de la interventoría por parte de la Central Administrativa Contable, Cenac, desencadenó una serie de hechos que afectaron el desarrollo normal de la ejecución de las obras.

“En la fase precontractual se evidenció que el Cenac concentró en un único contrato de interventoría la supervisión de seis (6) frentes y treinta y un (31) ítems de obra, asociados a siete (7) contratos de obra, con intervención en múltiples regiones del país”, dijo la Contraloría.

Explicó el ente de control que la concentración de tan alto volumen de contratos en una sola auditoría fue un error del Ejército.

“Esta estructuración no estuvo acompañada de un análisis técnico de cargas operativas, ni de una evaluación de la capacidad logística requerida para atender simultáneamente frentes dispersos geográficamente y con diferentes niveles de complejidad técnica”, señaló la Contraloría.

Así mismo, la Contraloría cuestionó duramente a la interventoría de la Universidad Nacional. “Adicionalmente, la interventoría aceptó la ejecución del contrato sin advertir previamente sus limitaciones operativas ni el despliegue logístico necesario para atender todos los frentes, omitiendo su deber de previsión técnica. Esta omisión se refleja en la calidad de los informes presentados, los cuales carecen de rigor técnico, no incluyen análisis estructurados, ni permiten verificar el estado real de las obras”.

La Contraloría detectó un patrón de mala planeación técnica en varios contratos que salieron del Comando de Ingenieros y que tienen un costo superior a los 50.000 millones de pesos. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Mora, se refirió a la investigación de SEMANA e indicó que se trata de hechos de corrupción lamentable dentro de la fuerza y anunció un trabajo especial en el Comando de Ingenieros del Ejército responsable de las obras.

“Es un caso terrible”, dijo el ministro Mora, sobre el escándalo de corrupción en el Comando de Ingenieros. “Esto es inadmisible, es terrible, y esto nos demuestra que en realidad hay corrupción al interior de las fuerzas y, evidentemente, eso es uno de los hallazgos. Llevamos ya 47 hallazgos. Eso es uno de los hallazgos que, sin empezar el empalme, ya tenemos algunos documentos, tenemos algunas informaciones”, agregó Mora.