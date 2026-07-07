Así avanzan las obras del corredor Carrera Séptima: beneficiará a dos millones de personas

El director del IDU, Orlando Molano, realizó un recorrido de verificación a las obras del corredor Carrera Séptima, entre las calles 99 y 127. Molano entregó un balance positivo de la construcción, específicamente en el grupo 1, donde se ejecutan cinco frentes de trabajo actualmente.

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“Quiero contarles qué ha pasado con todo el Corredor Carrera Séptima: en el primer grupo, que tiene la responsabilidad de ejecutar las obras entre las calles 99 y 127, ya tenemos cinco frentes de trabajo: cuatro por el costado occidental, entre las calles 121 y 109, y uno adicional entre las calles 102 y 99”, aseguró.

En el costado oriental de las obras del grupo, se está conformando en estos momentos un pozo para empezar el ‘pipe jacking’. Este método se utiliza para instalar redes de alcantarillado, gas o agua sin romper el pavimento y afectar mayormente la movilidad.

Molano aseguró que el grupo 2, que va de la 127 a la 183; el grupo 3, que está entre las calles 183 y 200; y el patio portal empezarán su ejecución este año. Estas fases del proyecto están estimadas para terminar en 2029.

¿Cómo va el avance?

Las del grupo 1, que empezaron en marzo de este año, avanzan con el cronograma estipulado de esta manera:

Frente de obra 1 entre calles 121 y 119: Se están ejecutando en el costado occidental y, tras el fresado de la carpeta asfáltica, se realiza la conformación de calzadas y el separador.

Frente de obra 2 entre calles 112 y 109: se realiza la construcción de las losas del carril exclusivo para TransMilenio.

Frente de obra 3 entre calles 98 y 102: en el costado oriental, se están construyendo los pozos de lanzamiento para iniciar las actividades de pipe jacking.

Frente de obra 4 entre calles 116 y 112: Se ejecuta la búsqueda arqueológica en la qu e se determinará si en el suelo hay material arqueológico.

Frente de obra 5 entre calles 119 y 116: se cerró la calzada occidental, el espacio público y el separador frente a la Fundación Santa Fe durante cuatro meses y medio.

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“Dado que el ingreso de vehículos a la Fundación Santa Fe está garantizado, porque se realiza por las calles 119 y 116, pudimos cerrar toda la calzada occidental, entre calles 119 y 116, para avanzar más rápido. El compromiso es que este año, en diciembre, esté terminado todo el espacio público y la calzada. Ya estamos trabajando para lograr este objetivo”, agregó el director Molano.

El IDU indicó que el proyecto beneficiará a dos millones de personas que residen o se movilizan en la localidad de Usaquén, especialmente a los 21 barrios del norte. El nuevo corredor tendrá 11,56 km de longitud, 4 carriles de tráfico mixto, 2 para TransMilenio, 14 estaciones del sistema de transporte, una ciclorruta y un patio portal.