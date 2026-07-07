Lionel Scaloni no pudo contener las lágrimas tras la espectacular remontada de Argentina contra Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. El estratega abandonó la entrevista pospartido conmovido y envió una felicitación a todo el plantel de jugadores.

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“No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir”, declaró Scaloni a DSports.

Al igual que el entrenador, Lionel Messi rompió en llanto por la victoria sobre Egipto. Cuando faltaban 10 minutos para el final, Argentina iba perdiendo y un gol de cabeza del ‘Cuti’ Romero les devolvió la esperanza.

Luego vino el empate de Messi y, por último, apareció un cabezazo de Enzo Fernández para decretar la victoria por 3-2 sobre los faraones en Atlanta.

Argentina obra otro milagro

Al igual que en la ronda anterior, Argentina volvió a obrar el milagro. Este martes, remontó una desventaja de dos goles frente a Egipto para convertirse, por ahora, en la única selección sudamericana clasificada a los cuartos de final del Mundial, instancia a la que también aspira a llegar Colombia.

Con dos goles de desventaja en el minuto 79 del partido, la vigente campeona se veía ya eliminada en Atlanta, pero el incombustible Lionel Messi lideró de nuevo a la albiceleste a la remontada en otra actuación memorable.

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El capitán, que estuvo llorando de emoción al finalizar el partido, mandó el centro al corazón del área para que Cristian Romero pudiera marcar el primer gol argentino (79′).

Cuatro minutos después, aprovechó una dejada en el área de Lisandro Martínez para patear con todas sus fuerzas y poner el empate ante el delirio de la hinchada argentina, de nuevo mayoritaria en Atlanta.

Lionel Messi marcó el empate en Atlanta, cuando quedaban pocos minutos para el final. Foto: AP Photo/

Lionel Messi es levantado por los aires tras la victoria de Argentina vs. Egipto. Foto: AP Photo/Erik S. Lesser

Y ya en el descuento, Mohamed Salah perdió la pelota en el área argentina, Julián Álvarez lanzó la contra y Lautaro Martínez puso el centro para que Enzo Fernández cabeceara a la red y completara la épica remontada.

“Ya pasaron cuatro años de Catar y lo que vinimos a hacer es a representar a nuestro país en un Mundial y ganarlo nuevamente”, expresó el autor del tercer gol. “Tenemos un grupo fenomenal que nunca se da por vencido más allá de las adversidades”, agregó Fernández.

Roberto Ayala, asistente de Scaloni, empapado en lágrimas, expresó que los integrantes del seleccionado albiceleste “no se cansan, van por más y son capaces de hacer estas cosas”, tras ir perdiendo 2-0 hasta el minuto 79.

Es “muy difícil lo que hemos hecho esta noche”, aseguró el delantero Lautaro Martínez. Es un partido que “va a quedar para el recuerdo”, sostuvo el artillero del Inter de Milán.