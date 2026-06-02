Lionel Scaloni no pierde de vista a Colombia y la coloca como favorita al Mundial 2026: inesperadas palabras

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, en medio de querer quitarle el rótulo de favorito a su país para el Mundial 2026, dijo que la actual campeona del mundo está entre los “10 o 12″ equipos que van a pelear e intentar llegar a la final de la Copa del Mundo. En ese momento, de forma sorpresiva, nombró a Colombia.

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Scaloni aseguró en una entrevista con el diario Olé de Argentina, uno de los más vistos en el continente y publicada este 2 de junio, que la Selección Argentina llega “bien” al Mundial 2026 e indicó, a su vez, qué seleccionados considera más fuertes para esta edición y relató cómo siente la responsabilidad del cargo y la etiqueta de actual campeón.

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“España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay. Bueno, Argentina, Marruecos; no sé ni cuántos nombré, ya estoy olvidándome de alguno. ¡Croacia, me olvidé de Croacia!”, enumeró el técnico de 48 años de edad en Olé.

Colombia jugará en el Grupo K en la Copa del Mundo. Debutará contra Uzbekistán en la Ciudad de México y luego se verá las caras con la República Democrática del Congo en Guadalajara, para rematar con la Portugal de Cristiano Ronaldo en Miami.

Luego advirtió que en un Mundial “no solo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande”, sino que se “tienen que dar un montón de factores para que el camino se te allane”.

Como ejemplo, Scaloni recordó “las piedras en el camino” que enfrentó Argentina antes de ser campeona en Catar 2022, como la inesperada derrota 2-1 ante Arabia Saudita en el debut.

Concentración de la Selección Argentina: Lionel Scaloni junto a la estrella, Lionel Messi. Foto: Getty Images

“Por suerte nosotros tenemos una base de muchos jugadores, diría del 60 % o 70 %, que son siempre los mismos del ciclo”, valoró Scaloni.

Scaloni y su trabajo con Argentina

El Mundial otorga poco tiempo de trabajo y para Scaloni ayuda que los jugadores se conozcan y sepan qué es lo que pretende el cuerpo técnico. Una de sus grandes bases es la columna vertebral que trabajó y que ahora rodea a Lionel Messi en la cancha.

Son 17 los jugadores campeones del mundo en Catar 2022 que volverán a representar a Argentina en el torneo que se disputa en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio.

Durante la entrevista con Olé, Scaloni abordó además el costo emocional de “saber que hay todo un país” expectante por la Selección y recordó que luego de Qatar 2022 sufrió problemas de salud.

Lionel Scaloni durante un partido contra Colombia. Foto: AP

“Intentaba ser normal, intentaba ser abierto con todo el mundo, saludar a todo el mundo y llega un momento que te desbordás. No podés porque el cuerpo te dice basta”, dijo.

Argentina, ubicada en el Grupo J, comenzará la defensa del título ante Argelia el 16 de junio en Kansas City. La zona la completan Austria y Jordania.