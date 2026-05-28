Argentina oficializa sus 26 convocados con Lionel Messi a la cabeza: sorpresa total con varios nombres

Lionel Messi encabeza la nómina de Argentina para el Mundial 2026, según la lista de 26 convocados revelada por el seleccionador Lionel Scaloni en la que sobresale la ausencia del jugador del Real Madrid, Franco Mastantuono.

Nuevo parte sobre la lesión de Messi: Scaloni se pronuncia a nada del arranque del Mundial 2026

Video: Golazo de Messi que puso una ventaja de tres goles para Inter Miami frente a Orlando City

El astro del Inter Miami podrá romper el récord de jugador con más participaciones en una Copa del Mundo, con seis en el total, una cifra que también pueden igualar el atacante portugués Cristiano Ronaldo y el portero mexicano Guillermo Ochoa.

Messi, que cumplirá 39 años en el meridiano del torneo, encendió las alarmas de la Albiceleste al lesionarse en el último partido del Inter Miami antes del parón de la MLS con miras a la máxima cita del fútbol, que se jugará desde el 11 de junio.

Lesión de Messi sin apuros

El club de la Florida informó que Messi sufría una “fatiga muscular” en la pierna izquierda y que su regreso a la actividad deportiva estaba sujeto a su evolución.

Scaloni, sin embargo, calmó las aguas en una entrevista con el canal DSports al asegurar que las noticias sobre la situación de su capitán no eran “tan malas”.

Con Messi en la lista para comandar al plantel que defenderá el título mundial, el seleccionador sorprendió al dejar al margen a Mastantuono, de 18 años, considerado una de las mayores promesas del balompié argentino.

Las sorpresas de la convocatoria

Argentina, en cambio, contará con el central Cristian Romero, quien sufrió una lesión de rodilla en abril que puso en seria duda su presencia en el certamen que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

El Cuti, indiscutible en la zaga de los campeones mundiales, se lastimó en un juego del Tottenham en la Premier League y su técnico, Roberto de Zerbi, aseguró entonces que se perdería el resto de la temporada.

Más allá de la ausencia de Mastantuono y la presencia de Romero, la lista conserva a 17 de los 26 jugadores campeones en Qatar y suma a algunos jóvenes que venían siendo convocados, como Nicolás Paz y Valentín Barco, ambos con 21 años.

Uno de los nombres que llama la atención es el del delantero del Palmeiras, José Manuel ‘Flaco’ López, quien se sumó recientemente al ciclo de Scaloni.

También en el ataque destacan como novedad respecto a 2022 las presencias de Giuliano Simeone y Nicolás González, del Atlético de Madrid.

Además de Mastantuono, resuenan las ausencias de jugadores como Emiliano Buendía, de gran presente en el Aston Villa, o la figura de Roma y campeón en 2022, Paulo Dybala.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

La Albiceleste, ubicada en el Grupo J, comenzará la defensa del título ante Argelia el 16 de junio en Kansas City. La zona la completan Austria y Jordania.

Arqueros:

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

23 Emiliano Martínez

Defensores

2 Leonardo Balerdi

3 Nicolás Tagliafico

4 Gonzalo Montiel

6 Lisandro Martínez

13 Cristian Romero

19 Nicolás Otamendi

25 Facundo Medina

26 Nahuel Molina

Volantes

5 Leandro Paredes

7 Rodrigo de Paul

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

20 Alexis Mac Allister

24 Enzo Fernández

Delanteros

9 Julián Álvarez

10 Lionel Messi

15 Nicolás González

16 Thiago Almada

17 Giuliano Simeone

18 Nicolás Paz

21 José Manuel López