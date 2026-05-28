Independiente Santa Fe hizo su tarea en Uruguay al ganarle a Peñarol. A pesar de eso, no logró seguir con vida en la Copa Libertadores, por la clasificación de Platense de Argentina junto a Corinthians de Brasil.

Como tercero, el equipo bogotano pudo ir a la Copa Sudamericana que le trae gratos recuerdos tras haberla ganado en 2015. Allí deberá jugar en la actual edición un play-off, para saber si pasa a octavos de final.

Independiente Santa Fe, plantel con referentes como Daniel Torres y Hugo Rodallega. Foto: Cristian Bayona

Si bien pareciese que perdió más de lo que ganó, no es así. Su desempeño en el máximo torneo de clubes de Conmebol le hizo merecedor de un dineral importante para sus arcas.

Eduardo Méndez, presidente del elenco rojo, ahora podrá disponer de más de 10.000 millones de pesos. Sus jugadores al haber jugado en la fase de grupos, fueron acumulando premios hasta llegar a la nada despreciable cifra en mención.

Cifra total y distribución del dinero ganado por Santa Fe:

4.18M$ = 15.100 millones aproximadamente.

3M$: Fase de grupos

680k$: Mérito deportivo

500k$: Fase previa 1/8 Sudamericana

Para el cuadro bogotano el ingreso de este dinero es algo que perseguían tras haber sido campeones del primer semestre del año anterior.

¿Qué necesita Junior ante Palmeiras para ir a Sudamericana? Atento al Sporting Cristal vs. Cerro

Primer fichaje de Santa Fe para el segundo semestre: confirmaron la ‘joya’ que regresaría

Quepa recordar que Santa Fe se encuentra en un proceso de reorganización, adherido a la Ley 1116 de 2006, en busca de lograr subsanar una deuda con la que contaba de unos 30.000 millones de pesos.

Bajo el mandato de Méndez, la tarea del dirigente ha sido ir paulitainamente bajando ese déficit en el club. Progresivamente lo ha ido logrando, a la par de que consecha buenos rendimientos deportivos con títulos entre sí como la Liga del 2025-I y la Superliga.

Independiente Santa Fe, campeón de la Superliga BetPlay 2026. Foto: Cristian Bayona

Este semestre el equipo peleó en los frentes hasta mitad de año de buena manera. Por un penal no fue a una nueva final del torneo colombiano y en Libertadores estuvo a nada de acceder a los octavos de final.

Tras la fecha de este jueves, en Copa Sudamericana el cardenal sabrá el rival que le corresponde para luchar por un lugar en las instancias finales del certamen continental.

Épica no alcanzó

En el Grupo E, la jornada tuvo un desenlace dulce para Platense, que vive un debut soñado en el torneo, y a la vez cruel para Independiente Santa Fe.

El equipo colombiano hizo su parte y derrotó 1-0 a Peñarol en Montevideo con un gol de Alexis Zapata a los 12 minutos, pero la victoria de Platense 2-0 sobre Corinthians en Sao Paulo terminó dejándolo fuera de los octavos de final.

QUIERE OCTAVOS DE FINAL: gol de Alexis Zapata para el 1-0 de Independiente Santa Fe vs. Peñarol en Uruguay por la fecha 6 del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xB5vH0IYsU — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026

El Calamar dio el golpe histórico como visitante ante un Corinthians que lució desconocido, pese a contar con la estrella neerlandesa Memphis Depay.

Con decenas de sus hinchas en la Arena Neo Química, Platense selló la victoria con un doblete de Franco Zapiola, que abrió el marcador de penal a los 20 minutos y amplió la ventaja a los 56 con un regalo del portero Hugo Souza.

*Con información de la AFP.