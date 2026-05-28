Convocados de Argentina al Mundial: filtran la joya que Lionel Scaloni dejaría por fuera

La lista de 26 convocados de la Selección Argentina, al Mundial 2026, tendría la ausencia marcada de Franco Mastantuono. El joven jugador de 18 años, que presta sus servicios al Real Madrid, no estaría en los planes de Lionel Scaloni para la cita orbital.

Franco Mastantuono en partido de eliminatorias con la Selección de Argentina. Foto: NurPhoto via Getty Images

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Dicha información ha causado todo tipo de reacciones en Argentina. Si bien era algo posible, según venía tocando la prensa de ese país, ahora parece ser casi una realidad. Solo hasta que Argentina emita su lista se sabrá de manera oficial.

Gastón Edul: “Franco Mastantuono no va a la Copa del Mundo con la Selección Argentina”

“Franco Mastantuono no va a la Copa del Mundo con la Selección Argentina. La lista de jugadores sale en las próximas horas, probablemente mañana (29 de mayo) y el jugador del Real Madrid no va a estar”, fue la información que entregó Gastón Edul, un periodista bastante cercano a la actualidad del combinado albiceleste.

Franco Mastantuono no va a la Copa del Mundo con Argentina. pic.twitter.com/L4Thfq5DPn — Gastón Edul (@gastonedul) May 28, 2026

Mastantuono es uno de los futbolistas argentinos más mediáticos en los últimos años. Pegó rápidamente el salto a Real Madrid, desde River Plate, y eso lo dejó en un foco mediático donde muchos opinaron: “¿Muy joven para esta responsabilidad?”.

Seguramente, la joya de la albiceleste será uno de los pilares de cara al proceso mundialista de 2030. Mientras tanto, todo apunta a que Scaloni seguirá con gran parte de su base, campeona en 2022, a excepción de algunas sorpresas.

Mastantuono, jugador del Real Maddrid. Foto: Getty Images

¿Por qué Argentina se demora tanto en sacar la lista?

La prensa argentina toca el tema con pinzas. Por ejemplo, Olé menciona: “El DT mide minuto a minuto cada elección de la lista, que ya tiene 18 jugadores confirmados. A su vez, tiene seis futbolsitas que, de no tener inconvenientes físicos, ya estarían con ticket en mano. Por otra parte, hay un grupo reservado que está a la espera de novedades“.

Y el mismo medio referenciado, cita lo dicho por el entrenador campeón del mundo: “No es una preocupación particular. El tema es que los que han terminado la temporada lesionados van a ir a Estados Unidos sin haber entrenado, van a sumar su primera práctica el 1 de junio. Ojalá puedan estar disponibles para el primer partido. Es verdad que no son lesiones de gravedad, pero es lo que hay. Son jugadores muy importantes para nosotros, tenemos que hilar muy fino, por eso estamos esperando hasta último momento”.

Hay expectativa por Lionel Messi, quien sufrió una molestia con Inter Miami, pero parece que marcha en orden su recuperación de cara al torneo.