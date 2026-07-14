Inteligencia artificial elige entre Inglaterra y Argentina: marcador y la que clasifica a la final del Mundial 2026

Este martes, 14 de julio, se conocerá al primer finalista del Mundial 2026. Francia y España jugarán por el cupo al partido estelar del próximo domingo (19 de julio) mientras el otro se quedará en el camino y jugará el sábado por el tercer puesto.
Un día después de ese duelo de europeos, la otra semifinal la van a disputar Inglaterra vs. Argentina, en partido programado para las 2:00 p.m. (hora de Colombia) de este miércoles.
Dicho juego tiene una gran relevancia a nivel mundial por la instancia en la que se disputa. Además de eso, para Lionel Messi será la primera vez en su carrera en enfrentarse a los ingleses en una Copa Mundo.
En cuanto a los de Reino Unido, estos desean poder llegar a una final donde estén un paso más cerca de su anhelado título como campeones orbitales. Esta camada en específico cuenta con estrellas como Harry Kane y Jude Bellingham, que los ilusionan con la conquista.
Previo a ese duelo tan esperado desde que quedaron definidas las semifinales, se le ha consultado a la Inteligencia Artificial sobre un posible pronóstico de esa herramienta para determinar resultado, anotadores y la selección que clasificaría.
IA pone a Argentina en la final
De acuerdo a ChatGPT, el equipo que más se perfila a ganar la llave de este miércoles es la actual campeona del mundo: “Argentina 2-1 Inglaterra (después de la prórroga)“, sentencian diciendo.
Al parecer, solo será hasta el tiempo extra que se pueda desequilibrar la balanza. El primero en adelantarse en el marcador será el cuadro sudamericano, durante la segunda mitad igualarán los ingles y, posteriormente, el ‘9′ argentino le dará el paso a la final a Argentina.
Goles
- Lionel Messi (Argentina)
- Harry Kane (Inglaterra)
- Julián Álvarez (Argentina)
“Argentina avanzaría a la final”, es a lo que apunta la herramienta mencionada del choque Inglaterra vs. Argentina por la semifinal (dos) del Mundial 2026.
Para completar su análisis previo del juego que definirá uno de los semifinalistas, también entregó con porcentajes las posibilidades de tres resultado. Victoria para cada lado o empate.
Probabilidades estimadas (mi pronóstico):
- Argentina: 45 %
- Empate (90 minutos): 30 %
- Inglaterra: 25 %
Para englobar todo lo que previamente dijo la Inteligencia, aseveró: “Sería Argentina 2-1 Inglaterra, con la Albiceleste clasificándose a la final del Mundial 2026″.
¿Qué canal pasa Inglaterra vs. Argentina?
- Mundial 2026 - Semifinal 2
- Lugar: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Fecha y hora: Miércoles 15 de julio, 2:00 p. m. (COL)
- Canal: Directv Sports, Win Sports, Disney +, Caracol TV y Canal RCN.
En buena parte de Colombia alientan por Argentina por la cercanía geográfica, pero otra también de un grupo numeroso no desea que la albiceleste consiga su segunda corona al hilo.