Independiente Santa Fe firmó su primer fichaje y Pablo Repetto lo anunció: “Está acordado”

Faltando pocos días para enfrentar a Caracas FC por los playoffs de la Copa Sudamericana, se confirmó el primer fichaje de Independiente Santa Fe.

Pablo Repetto, técnico del cuadro cardenal, anunció la llegada de Kevin Balanta como reemplazo del lesionado Juan Sebastián Quintero. El defensor llega procedente de Santos Laguna, equipo de la primera división del fútbol mexicano.

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“Se está para confirmar eso, ya está todo prácticamente acordado. Calculamos que el jugador pueda llegar entre lunes o martes a sumarse al equipo”, dijo el estratega uruguayo en Si Era Gol.

Aunque a Balanta se le recuerda como mediocampista en su paso por el Deportivo Cali, los últimos años ha cumplido con la posición de defensor central. Santa Fe completa así su nómina de zagueros junto a Emanuel Olivera, Iván Scarpeta y Víctor Moreno.

Repetto espera que no se produzcan más salidas en este mercado de fichajes. Las únicas confirmadas por ahora son el regreso de Yeicar Perlaza a Atlético Nacional y el préstamo de Edwin ‘Shirra’ Mosquera a Universidad Central de Venezuela.

Kevin Balanta, nuevo refuerzo de Independiente Santa Fe. Foto: Getty Images

Pocos fichajes en Santa Fe

Además de confirmar la incorporación de Kevin Balanta, el técnico de Santa Fe respondió sobre el poco movimiento que han tenido en este mercado de fichajes.

“Estamos buscando algún jugador en posición de banda. Tenemos idea de algún perfil, pero todavía no hemos concretado nada. Por ahí va el periodo de fichajes nuestro”, dijo.

Repetto considera que la idea es “mantener el equipo” que alcanzó las semifinales de la Liga BetPlay en el primer semestre y quedó tercero en su grupo de Copa Libertadores. “No habrá muchas altas. El periodo de fichajes todavía sigue y si hay alguna baja, tendremos que salir a buscar la solución para el equipo que se va a mantener en un 90 %”.

El cuerpo técnico le apunta a “un extremo con las características de Perlaza o de Mosquera” como segundo refuerzo para disputar la llave de Copa Sudamericana ante Caracas. “Más veloz, con uno contra uno, esa es la idea de lo que estamos buscando. Jugadores colombianos existen muchos, pero la mayoría se van. Se viene mucho a buscar en Colombia ese tipo de jugador”, explicó.

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“Estamos tratando de jugar amistosos para el 23 de julio, que comenzamos, empezar de la mejor manera”, agregó Repetto.

Santa Fe necesita un resultado positivo como local para rematar la serie en territorio venezolano. El primer objetivo de los cardenales es mantenerse en torneo internacional y entrar a los octavos de final de Sudamericana, donde enfrentarían a River Plate de Argentina.