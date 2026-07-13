Colombiano figura en el Mundial 2026 despierta interés en la Premier League: Aston Villa lo quiere

Fue el colombiano con mejores números en el Mundial 2026 y además marcó registros para la historia de la Copa del Mundo. Se convirtió en el goleador de su selección nacional y ahora se cotiza en el exterior, a tal punto de lograr interés del Aston Villa.

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Un fichaje que sería histórico para Colombia en el exterior, pues los únicos jugadores colombianos hasta el momento en el Aston Villa son Jhon Durán, Juan Pablo Ángel y Yéimar Mosquera. Tras sus buenos números en el Mundial 2026, estaría cerca de firmar.

Aparece la posibilidad para que Julián Quiñones, jugador colombiano nacionalizado mexicano en 2023 que hizo historia en el Mundial 2026 con el seleccionado azteca, firme con los ‘Villanos’. El atacante es oriundo del municipio Magüí Payán, en el departamento de Nariño, y actualmente milita en Al-Qadisiya de la Saudi Pro League.

Julián Quiñones celebra en el Azteca Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo

Fuentes cercanas a la Premier League difundieron la posibilidad del fichaje de Julián Quiñones ante los rumores que ya avanzaban en México. Es confirmado que el club de Birmingham quisiera contar con otro talento colombiano en el ataque tras la historia que marcó Juan Pablo Ángel y el buen momento de Jhon Durán.

Julián Quiñones se cotiza en el exterior

Tras el buen Mundial 2026 que hizo con México, Quiñones se cotiza en el exterior y su cláusula en Arabia Saudita va en aumento. El jugador podría salir rumbo al fútbol de Europa y no se descartan movimientos en próximos días. En el Chelsea de Londres también se pronunció por su fichaje a través de Fabrizio Romano, pero descartó, por ahora, su firma.

Con un despliegue físico imponente y una jerarquía absoluta sobre el césped del Estadio Azteca, en un tándem con Raúl Jiménez en el frente de ataque, el naturalizado mexicano se convirtió en gran protagonista al quebrar estadísticas que le dan la vuelta al mundo.

Se convirtió en el primer colombiano en marcar el primer gol en la historia de los Mundiales.

Anotó el primer gol del Mundial 2026.

Es el tercer gol más rápido en la historia de México en Mundiales.

Cerró la Copa del Mundo con cuatro goles y una asistencia, siendo el goleador de México en el evento.

Estos números son suficientes para cerrar como el mejor jugador colombiano en el Mundial 2026, por encima de todos los jugadores de la Selección Colombia. Parece que el actual campeón de la Europa League va por su firma.