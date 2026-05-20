Friburgo vs. Aston Villa: canal y hora para ver la gran final de la Europa League

Para poner fin a una sequía de tres décadas sin títulos y 44 años después de proclamarse campeón de Europa, el Aston Villa de Unai Emery parte como favorito para levantar la Europa League, el miércoles ante el Friburgo, un torneo en el que el técnico vasco ha cimentado su éxito.

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Porque el nombre del técnico español, con cuatro trofeos de la Europa League en su palmarés logrados en cinco finales disputadas con tres equipos diferentes (Sevilla, Villarreal y Arsenal), está indisolublemente asociado a la segunda competición continental europea, cuyo campeón obtendrá además el premio de un boleto para la próxima edición de la Champions League.

Aunque los villanos ya tienen su tiquete listo por la tabla de la Premier, quieren lograr un título internacional que sería el segundo en importancia tras la Copa de Europa ganada en 1982 al Bayern Munich.

Emery, coronado en tres ocasiones con el Sevilla (2014, 2015 y 2016) y una más con el Villarreal (2021), llevaría de nuevo a la cima europea al club de Birmingham, algo difícil de creer cuando tomó las riendas del equipo en octubre de 2022.

Las intensas horas de trabajo se pondrán a prueba este miércoles, 20 de mayo, a partir de las 2:00 de la tarde (hora de Colombia). El partido será transmitido a través de ESPN en su señal principal y en la plataforma de Disney + para los usuarios de dispositivos móviles.

El escenario elegido por la UEFA es el Tüpraş Stadium, ubicado en la ciudad de Estambul (Turquía). Dicho estadio es la casa del Besiktas, que abrirá las puertas para recibir a los hinchas de Aston Villa y Friburgo.

Para los expertos la balanza se inclina a favor del conjunto inglés, que ha hecho una excelente temporada en la liga local y viene de un proceso de varios años bajo las órdenes de Emery.

Unai Emery, DT del Aston Villa. Foto: AP Photo/Francisco Seco

“No tengo palabras para elogiar lo que ha hecho aquí”, dijo el centrocampista internacional escocés John McGinn, un jugador que ha estado a sus órdenes desde el principio.

“Ha cambiado la mentalidad del club, las ambiciones, casi sin ayuda de nadie. Su deseo, su ética de trabajo, su determinación por triunfar y la forma en que nos empuja cada día. Tenemos mucha suerte de tenerlo aquí y esperamos poder retenerlo el mayor tiempo posible”, añadió.

En su trayectoria hasta la final, el Aston Villa fue segundo de la fase de grupos con siete victorias y una sola derrota, eliminando después a Lille, Bologna y Nottingham Forest.

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