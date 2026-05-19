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Millonarios saca oro en Brasil ante São Paulo: tabla de posiciones del grupo C en Sudamericana

Aunque Millonarios lo pudo ganar, pero Rodrigo Contreras falló un penal, es un resultado positivo para el embajador.

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Redacción Deportes
19 de mayo de 2026 a las 9:30 p. m.
São Paulo vs. Millonarios por la quinta fecha de la fase de grupos en Copa Sudamericana.
São Paulo vs. Millonarios por la quinta fecha de la fase de grupos en Copa Sudamericana. Foto: AFP

São Paulo y Millonarios empataron 1-1, este martes, 19 de mayo, por la quinta fecha del grupo C en la Copa Sudamericana. Un estadio de Morumbi, con poco público, fue testigo de un partidazo donde Tricolor Paulista pegó primero, pero el embajador le respondió.

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Los goles del São Paulo vs. Millonarios

São Paulo se fue adelante en el marcador sobre los 8′ del primer tiempo. Luciano Da Rocha sacó un remate de media distancia que Diego Novoa, el portero de Millonarios, no atajó bien. Se le escapó de las manos, y gracias a ese blooper el marcador se puso 1-0.

Dicho tanto marcó la pauta de lo que sería el resto del encuentro: Millonarios aguantando los ataques de São Paulo, incluso con varias atajadas de Diego Novoa, y los embajadores tratando de avisar en ataque en busca de un mejor resultado.

Con ese 1-0 parcial se fueron al descanso, y el segundo tiempo fue un poco más de lo mismo. De hecho, parecía que São Paulo se quedaba con el triunfo, pero a los 80′ todo cambió gracias al atacante de Millonarios, Jorge Cabezas Hurtado.

En un ataque frontal, de media distancia, Cabezas Hurtado remató y venció al golero rival, Rafael Pires. El delirio fue total en el banco técnico del elenco colombiano, que empezaba a rescatar un punto de oro en una plaza difícil.

A los 87′, Millonarios tuvo la posibilidad de ampliar el marcador a su favor gracias a un tiro penal. Rodrigo Contreras, su refuerzo estrella, se paró frente a la pelota, pero lo terminó enviando a las nubes de manera casi insólita. Así, todo acabó 1-1.

Tabla de posiciones en el grupo C de Copa Sudamericana

São Paulo es líder con nueve puntos, y Millonarios lo sigue con ocho. O’Higgins es tercero con siete, mientras que Boston River cierra la zona con cero unidades.

Boston River y O’Higgins jugarán la quinta fecha del grupo este miércoles, 20 de mayo. Con ese juego al día, se sabrá cómo queda el embajador en el acumulado.

Datos generales del partido São Paulo vs. Millonarios

  • Marcador final: São Paulo 1 - 1 Millonarios
  • Fecha: 19 de mayo de 2025 - fecha 4 del grupo C en Copa Sudamericana
  • Estadio: Morumbi
  • Alineaciones titulares:

São Paulo: Rafael Pires; Lucas Ramon, Alan Franco, Dória, Enzo Díaz; Daniel de Oliveira Sertanejo, Damián Bobadilla; Artur Victor Guimarães, Luciano da Rocha Neves, Ferreira; Jonathan Calleri. DT: Dorival Júnior.

Millonarios: Diego Novoa; Sergio Mosquera, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Sebastián Viveros, Mateo García, Rodrigo Ureña, David M. Silva; Leonardo Castro, Rodrigo Contreras. DT: Fabián Bustos.