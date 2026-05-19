Empresas en Colombia apuestan por el renting ante el aumento de costos logísticos

De acuerdo con la Encuesta Nacional Logística del Departamento Nacional de Planeación, las empresas en Colombia, por cada 100 pesos generados, destinan 15,6 de estos a actividades logísticas, en donde el sector del transporte es el que representa el mayor porcentaje con un 44,5% del costo total.

Esta es la nueva regulación que busca modernizar el transporte de carga y formalizar a conductores

Asimismo, el estudio indica que las microempresas terminan siendo las más afectadas, al invertir un mayor porcentaje de sus ingresos en logística en comparación con las grandes compañías del sector. Esto equivale a un diferencial entre ambas empresas, tanto en el aspecto tecnológico, como en el operativo y administrativo.

Es ante esta situación que varias empresas en el país han comenzado a apostarle al modelo de renting de vehículos, siendo una opción para reducir los costos de estas actividades, así como optimizar operaciones y prevenir gastos vinculados con la compra y mantenimiento de vehículos.

Dentro de este contexto, la empresa del Grupo Cibest, Renting Colombia, llegó a la entrega de su unidad número 130.000 desde que comenzaron sus operaciones en el año 1997. Este vehículo hace parte de un camión liviano que es utilizado para operaciones de distribución urbana y logística de última milla.

El renting se ha convertido en una alternativa para que las empresas concentren recursos en sus actividades principales. Foto: Renting Colombia - API

De acuerdo con la entidad encargada del arrendamiento de vehículos en el país, el renting hoy en día se ha convertido en una alternativa que cada vez más es usada por empresas que quieren evitar la compra directa de vehículos, así como permitir que las organizaciones concentren sus recursos en actividades principales, evitando gestionar directamente la gestión de movilidad y transporte.

“Las empresas colombianas todavía asocian tener flota propia con poder empresarial. Nosotros llevamos 28 años demostrando que las compañías más eficientes y competitivas del país son las que tomaron la decisión de no distraerse gestionando vehículos y pusieron ese capital y esa energía en su negocio principal. El vehículo 130.000 es la prueba más concreta de que ese modelo no solo funciona, sino que es el futuro de la movilidad empresarial en Colombia”, comentó Mauricio Serna, gerente general de Renting Colombia.

Otros factores para el renting de vehículos en Colombia

La tecnología también es un factor importante para las operaciones logísticas que las empresas realizan en Colombia. De acuerdo con el DNP, solamente el 23,4% de las organizaciones en el país hacen uso de sistemas de rastreo y seguimiento de los procesos.

Dentro de ello, ya varias compañías buscan fortalecerse dentro de este ámbito. Para Renting Colombia, la compañía comentó que hoy en día tienen a su disposición más de 26.000 vehículos que están conectados a una Torre de Control centralizada.

Es por medio de este sistema que la empresa puede incorporar un monitoreo en tiempo real, una analítica predictiva e incluso una inteligencia artificial que está capacitada para conocer antes fallas mecánicas. También puede conocer algún comportamiento que sea índice de riesgo y optimizar el desempeño de la flota.

Renting Colombia comentó que, durante el transcurso del año 2025, la compañía registró una reducción del 23% en accidentes viales y una disminución del 39% en víctimas fatales dentro de sus operaciones en el país.