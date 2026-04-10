Renting, la solución que optimiza la movilidad de las empresas en Colombia: “De la tenencia al uso, más eficiencia para los negocios”

Más que un asunto operativo, la movilidad se ha convertido en un habilitador para el desarrollo productivo del país. Así lo explica Mauricio Serna Lozano, CEO de Renting Colombia, quien asegura que un sistema de movilidad ágil y bien gestionado no solo reduce costos y tiempos para las empresas, sino que les permite operar con mayor eficiencia y seguridad, concentrarse en el core de negocio y facilitar la conexión entre mercados.

En un país donde más del 90 % de la carga se mueve por carretera, la eficiencia en la movilidad se ha convertido en un motor clave para la competitividad. Por eso, modelos como el renting están ganando terreno, al permitir que las empresas optimicen sus operaciones, a la vez que reducen costos y dedican mayor tiempo a sus negocios. Hoy, con más de 28 años de trayectoria en el sector y más de 129.000 vehículos gestionados, Renting Colombia es uno de los grandes referentes. “Se trata de gestionar una movilidad para que las empresas se muevan mejor y de paso el país funcione mejor”, explicó Serna.

No todas las personas están familiarizadas con el renting. ¿Por qué lo considera un servicio clave para la movilidad?

MAURICIO SERNA LOZANO: Se trata de una forma muy inteligente de acceder a la movilidad sin tener que ser dueño de los vehículos. En términos simples, cuando una empresa o una persona necesita moverse, tiene la opción de comprar el vehículo o de hacerlo por renting, un modelo en el que no se compra, sino que se paga una cuota mensual que incluye todo lo necesario para que ese vehículo siempre esté disponible.

Las personas no son las únicas beneficiarias, también las empresas…

M.S.L.: Sí, para las empresas significa pasar de tener activos inmovilizados a tener un servicio que funcione en pro de la movilidad, para que así puedan concentrarse en el negocio: crecer, producir y vender. Se trata de pasar de tener el dinero inmovilizado en vehículos que se deprecian, generan costos y que a veces pueden distraer a las empresas de su negocio, a convertir esa movilidad en un gasto previsible y controlado, alineado con la operación de cada cliente, para que se puedan mover mejor y de manera más eficiente.

Ustedes, sin embargo, han sido enfáticos en no reducirlos a un “alquiler de vehículos”...

M.S.L.: No nos gusta decir que el renting es un alquiler de vehículos, porque no solo es eso. El renting es un servicio integral de gestión de la movilidad.

Incluye la provisión del vehículo, pero también todo lo que lo hace operativo: mantenimiento preventivo y correctivo, seguros, impuestos, gestión de siniestros, asistencia y administración del activo durante todo su ciclo de vida.

En la práctica, esto permite que las empresas dejen de preocuparse por el vehículo y se concentren en su negocio. Nos encargamos de que cada vez que el cliente necesite moverse, la movilidad sea un habilitador y no un problema, con costos previsibles, continuidad operativa y una gestión eficiente de los recursos.

Durante décadas tener vehículo propio fue sinónimo de progreso. ¿Por qué hoy ese modelo empieza a replantearse incluso para las empresas?

M.S.L.: Ha sido un tema cultural y de momentos de la economía. Hace muchos años, los carros se apreciaban y podían ser un activo o una inversión, pero hoy no es así y ahora es pagar por usar o pagar por tener. Pensemos en una empresa de logística y transporte. El negocio no es ser dueño de los camiones, de las bodegas o de los montacargas, es utilizar eso para hacer su negocio, que es mover la carga a tiempo, con eficiencia y al mejor costo posible. Hoy las compañías más competitivas del país y del mundo entendieron que no ganan por tener activos propios, ganan porque esos activos rindan.

Porque cuando hablamos de movilidad no solo hablamos de vehículos o vías. También hablamos de competitividad…

M.S.L.: La movilidad es como el sistema circulatorio del país, porque hace que las personas lleguen a su trabajo, que las empresas se conecten con los mercados, que los productos del campo lleguen a la ciudad y que la industria funcione. Todo de manera continua. Por el contrario, cuando se congestiona, todo el sistema productivo se resiente.

¿Cómo se está moviendo hoy Colombia?

M.S.L.: El caso de Colombia es bien particular, porque tiene una red vial superior a los 200.000 kilómetros, con altos niveles de pavimentación en la red primaria, pero con importantes retos en la red secundaria y, especialmente, terciaria, donde se concentran las mayores brechas de infraestructura. Esto es muy relevante, porque más del 90 % de la carga del país se mueve por carretera, lo que convierte a la movilidad en un factor estructural de la competitividad, para conectar mejor a los territorios y reducir brechas.

Es decir, ¿la movilidad va mucho más allá de las empresas y tiene un impacto directo en la economía del país?

M.S.L.: Exacto. El país, las empresas, las industrias, el comercio, los productores y los servicios necesitan que las personas que trabajan en esos sectores circulen de forma permanente y fluida, además de los insumos y los productos.

Hoy, el sector de transporte y logística representa cerca del 5 % del PIB del país. Si se consideran de forma agregada los sectores de transporte, logística, comercio y otros servicios asociados a la movilidad y al sector automotor, su contribución puede representar alrededor del 10–11 % de la actividad económica del país. No hay tejido productivo fuerte sin una movilidad eficiente, que promueva el desarrollo sostenible y el bienestar.

¿De qué manera se integra Renting Colombia a esta conversación?

M.S.L.: Nosotros tenemos 28 años de experiencia y más de 129.000 vehículos gestionados, que nos han dado información metro a metro de cómo se mueve Colombia, a qué ritmo y dónde hay oportunidades.

Renting Colombia a veces es un habilitador silencioso, pero ha sido decisivo en este país. Las grandes empresas de Colombia cuentan con vehículos nuestros para la movilidad productiva y nuestro rol no es solo entregarlos: es hacer posible que esa movilidad funcione a escala país, con continuidad, eficiencia, seguridad y visión de largo plazo, garantizando cobertura y confianza a nuestros clientes.

A la fecha, con la combinación que tenemos entre Renting y Localiza, tenemos presencia en todos los departamentos de Colombia, con 32 agencias y una red de más de 1.600 aliados.

Innovación y sostenibilidad deben de ser otros de sus pilares…

M.S.L.: Claro, innovar y ser sostenible significa usar la mejor información para tomar las mejores decisiones todos los días en la operación real. Por ejemplo, procesar la telemetría con inteligencia artificial permite anticipar fallas mecánicas o detectar comportamientos de riesgo en la conducción, así como optimizar rutas, reducir tiempos muertos o mejorar la disponibilidad de vehículos.

Asimismo, una analítica avanzada nos permite decidir mejor, pues dejamos de coleccionar datos para dedicarnos a predecir, anticipar y actuar con información y hacer una operación más eficiente que reduzca el consumo de combustible, el desgaste de los vehículos, la siniestralidad, y ayude a la empresa a reducir su huella ambiental.

Al final, apostar por la movilidad es apostar por la calidad de vida…

M.S.L.: La movilidad impacta la calidad de vida de todos nosotros, todos los días. A veces no somos conscientes de eso, pero cuando no se gestiona bien, la movilidad se traduce en estrés, tiempo perdido, accidentes, incertidumbre e ineficiencias.

Cuando la movilidad funciona bien mejora la experiencia cotidiana, puede contribuir a reducir las emisiones de CO₂, generar menos ruido y hacer que los trayectos sean más seguros.

*Para conocer más sobre el modelo de renting y la oferta de soluciones de movilidad empresarial, visita www.rentingcolombia.com

Contenido elaborado con el apoyo de Renting Colombia.