“Lloraba con solo ver a mi hijo”: Claudia Bahamón se sincera sobre la crisis de salud mental que enfrentó

La presentadora colombiana Claudia Bahamón, conductora de MasterChef Celebrity, compartió abiertamente su experiencia con la depresión posparto, una condición de salud mental que atravesó tras el nacimiento de sus dos hijos, Samuel y Luca. Sus declaraciones visibilizan una realidad poco debatida en la esfera pública y abren el diálogo sobre las presiones emocionales vinculadas a la maternidad.

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En el marco de una entrevista concedida al pódcast She is my boss, la conductora oriunda de Neiva relató cómo la llegada de su primer hijo, Samuel, desencadenó un episodio caracterizado por el aislamiento social y un profundo agotamiento. Según las palabras de la propia presentadora, durante las primeras semanas prefirió evitar el contacto cercano incluso con sus seres queridos más inmediatos.

“Quería estar sola, no permitía la presencia de nadie a mi alrededor, ni de mis amigos, ni de mi mamá, ni de mi esposo, y cuando sentía que Samuel estaba cerca, era como si me abrieran el grifo de las lágrimas”, expresó Bahamón al recordar los instantes más complejos de esa etapa, en los que el insomnio prolongado y la tristeza transformaron su cotidianidad.

El proceso se agudizó cuando su entonces esposo, el director de cine colombiano Simón Brand, debió retomar sus compromisos laborales en el exterior, lo que incrementó la carga emocional que la presentadora experimentaba en el hogar.

Bahamón también abordó cómo este estado emocional se manifestó tras el nacimiento de su segundo hijo, Luca. En esa oportunidad, tomó la decisión de reintegrarse a sus labores radiales de manera anticipada, a solo dos semanas del parto, con la intención de retomar el ritmo habitual de su vida profesional.

Sin embargo, el contraste entre la exigencia de mantener un tono alegre al aire y su estado interno supuso un obstáculo adicional. De acuerdo con lo manifestado por la comunicadora en la entrevista, la necesidad de transmitir optimismo y entretenimiento a la audiencia chocaba con lo que experimentaba en su vida cotidiana.

“Eran tres horas en donde debía tener la mejor actitud; no podía estar triste. Por el contrario, debía encargarme de divertir a los oyentes (...). Pero muy pronto empecé a sentir que llevaba a cuestas la vida del payaso”, afirmó la presentadora, quien finalmente optó por alejarse del espacio de trabajo para completar el periodo de su licencia de maternidad con paciencia.

Uno de los puntos centrales del testimonio de Claudia Bahamón radica en la culpa y el cuestionamiento interno que suelen acompañar a los trastornos del ánimo después del parto. Bahamón relató que, pese a reconocer que contaba con un entorno familiar estable, salud y una trayectoria consolidada, la depresión que enfrentaba no respondía a su voluntad personal.

“Todos los días me preguntaba: Claudia, ¿qué te pasa? Te desconozco. Esta no eres tú (...). Reconozco que eres sensible, pero esta no eres tú. La mente lo puede todo, ¿por qué lloras? ¿Acaso no tienes la vida más linda del mundo?”, recordó sobre los pensamientos que rondaban su mente durante aquel periodo.

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La presentadora subrayó que este tipo de testimonios resulta indispensable para desmentir la idea de que la maternidad transcurre de manera tranquila o sin dificultades psicológicas, y llamó a brindar mayor visibilidad a la salud mental materna sin estigmatizaciones.

Con esta revelación, la conductora de MasterChef Celebrity se suma a la lista de presentadoras en Colombia que han decidido hablar sobre la depresión posparto, promoviendo una conversación más amplia sobre la realidad que viven miles de mujeres después de dar a luz.