Paola Turbay expuso delicada situación de la que fue víctima; dejó evidencia: “Respiramos profundo”

Paola Turbay se convirtió en uno de los rostros más famosos de la farándula colombiana, brillando con su belleza y talento para la actuación. Su preparación la llevó a cautivar a miles de personas, quienes están al pendiente de sus proyectos y de los detalles de su vida personal.

Famoso actor habló del aterrador hurto del que fue víctima en Bogotá; se le metieron a la casa y hasta el trago se tomaron

Recientemente, la exreina de belleza fue foco de miradas, luego de revelar en redes sociales una situación de la que fue víctima durante un viaje con su familia. La artista no se quedó callada y expuso el lamentable panorama que tuvo que atravesar en un país lejano.

Según quedó registrado, Paola Turbay destapó que, junto a sus hijos y esposo, fue víctima de un robo fuera de Colombia, perdiendo sus documentos y objetos personales. Pese a que no entró en crisis, sí detalló lo duro que fue ver cómo se les llevaron sus pertenencias.

En lo mencionado en un post, la celebridad indicó que les quitaron sus maletas, sus pasaportes y sus morrales con otras cosas, llevándolos a replantear el viaje.

“Después de que nos rompieron el vidrio del carro y nos robaron absolutamente todo maletas, morrales, pasaportes… ¡TODO! Respiramos profundo, nos dimos un abrazo, pusimos la denuncia, fuimos al Consulado de Colombia y a un almacén a comprar las tres pintas con las que cada uno seguiría su viaje”, comentó en el pie de foto del carrete.

“Alejandro y yo nos despedimos de Emilio y Sofía, y arrancamos nuestra aventura por los Balcanes”, agregó.

Turbay fue clara en que no iba a revelar en qué país sucedió esto, por lo que prefería mantenerlo en discreción y no afectar nada que rodeara el tema.

“No voy a decir en qué país nos robaron porque no quiero hacerle mala publicidad. Sigue siendo un país que amo y al que volvería sin pensarlo dos veces. “Sabía muy poco de la antigua Yugoslavia, así que decidimos descubrirla en tren y en carro, muy bien acompañados por los podcasts de Diana Uribe”, puntualizó.

“Es la mejor manera de llegar a un lugar: entendiendo su historia. Conocerla le permite a uno poner las cosas en perspectiva, entender mucho mejor lo que está viendo y sacarle mucho más provecho al viaje”, agregó.

En sus aventuras, la famosa indicó que este viaje era especial para su familia, por lo que seguía pasando momentos lindos con su pareja sin importar las pérdidas que sufrieron.

“Nuestro primer destino fue Eslovenia, un país que parece una casita de muñecas. Nos enamoramos de sus pueblitos medievales, sus calles adoquinadas, su naturaleza, sus ríos cristalinos, los lagos Bled y Bohinj con sus aguas verde turquesa, sus montañas y sus inmensos bosques”, escribió.

“Y algo que nos dejó impactados: todos estos lugares son impecables. Encontrar una partícula de basura es prácticamente imposible”, agregó.

De esta forma, Paola Turbay plasmó la manera en la que decidió seguir adelante con su plan, afrontando el hurto y buscando otras alternativas en lugar de frenarse.