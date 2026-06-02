Se conoce cuántos millones ganó Paola Turbay cuando fue Señorita Bogotá: “Era muy buena plata”

Paola Turbay se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas y admiradas del entretenimiento colombiano, gracias a una trayectoria que abarca tanto el mundo de la actuación como los certámenes de belleza. Su participación en Miss Universo 1994, donde representó al país y obtuvo una destacada posición, la convirtió en un rostro ampliamente recordado por los colombianos.

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A lo largo de los años, la actriz ha construido una sólida carrera artística que le ha permitido mantenerse vigente y ganar el cariño de diferentes generaciones de seguidores. Su trabajo en producciones nacionales e internacionales la posicionó como una de las personalidades más respetadas de la industria.

No obstante, más allá de sus logros profesionales, Paola Turbay también ha logrado conectar con el público a través de anécdotas y recuerdos que comparte con frecuencia. La celebridad suele abrir espacio para contar experiencias de su pasado, revelando episodios que dejaron una huella importante en su realidad.

Uno de los puntos que más curiosidad causó en los seguidores de la famosa fue su etapa como reina de belleza. Por tal motivo, varias interrogantes salen a flote, tal y como pasa con respecto a cuánto dinero recibió por este rol.

Paola Turbay, actriz y presentadora. Foto: Paula López - Semana

En una charla con La Red, concedida en enero de 2026, Paola Turbay habló sobre su experiencia siendo Señorita Bogotá. En dicho diálogo con Boyacomán, la celebridad comentó que en los 90 tuvo un pago considerable, el cual aumentó por comerciales en los que apareció.

En lo explicado, Paola Turbay apuntó que ahí le pagaron 60.000 pesos colombianos y luego este dinero se convirtió en 90.000 pesos. Allí apuntó que no lo gastó, ya que quería su primer carro e hizo un ahorro considerable para conseguirlo.

Con respecto a su candidatura a Señorita Colombia, representando a la capital, la actriz reveló que le pagaron 20 millones de pesos, los cuales fueron repartidos para todo el año.

“Como 20 millones de pesos para todo el año, y ahí le pagaban a uno prácticamente graneadito”, dijo ante cámaras.

Cabe recordar que, en el pasado, Paola Turbay ha contado sobre sus inicios en este mundo del entretenimiento, relatando momentos en los que conoció a su actual esposo y los proyectos que emprendieron juntos.