Paola Turbay rompió el silencio sobre insólito motivo por el cual no ganó Miss Universo 1992; verdad salió a la luz

Paola Turbay, con el pasar de los años, logró consagrarse como una de las mujeres más hermosas de Colombia, no solo por su belleza y estilo, sino por su personalidad, talento y preparación. La estrella de la pantalla se dio a conocer en los años 90, precisamente por su experiencia en el Reinado nacional de la belleza, donde fue coronada como representante del país.

Sin embargo, su nombre tomó un sentido internacional cuando se ganó el corazón de millones de personas con su destacada participación en Miss Universo 1992, donde quedó como virreina, pese a ser considerada la favorita de la edición. Sus rasgos, imagen y desempeño fueron únicos, al punto de recibir miles de elogios en este escenario.

Miss Universo 1992 | Foto: Fotograma, 15:54, Miss Universo 1992 | Paola Turbay - YouTube Producciones JES - No Oficial

A pesar de que su pasarela, elección de trajes y respuestas fueron acertadas, el resultado arrojó que no ganaría la anhelada corona, dejando a la representante de Namibia como la triunfadora. Paola Turbay siempre mantuvo la sonrisa, siendo aplaudida por los presentes en el lugar durante aquella fecha.

No obstante, 32 años después, Paola Turbay, en una entrevista, decidió romper el silencio y contar la verdad detrás de los insólitos motivos que no la dejaron ganar en aquella edición. La celebridad apuntó a que no había hablado de eso, pues lo que menos buscaba era polémica y que la vieran como una “mala perdedora”.

Según explicó la famosa en un pódcast, que fue replicado por la cuenta Missologycol una vez terminó el certamen de aquel año, el jurado se le acercó y le reveló que ella era quien iba a ganar, pero no existía una respuesta clara al respecto.

“Cuando se acaba Miss Universo se me acerca el jurado y me dicen: ‘Queremos que sepas que algo pasó, no tenemos ni idea, pero tú eras Miss Universo”, indicó.

La colombiana fue virreina de Miss Universo 1992 | Foto: Fotograma, 8:07, Miss Universo 1992 | Paola Turbay - YouTube Producciones JES - No Oficial

“Después el presidente de Miss Universo llega a donde estamos con mis papás y yo, en el evento de clausura, y dice: ‘Miren, si esto hubiera sido un año antes, un año después, es Paola. Este año, lamentablemente, no se pudo”, agregó.

Lo complejo vino después, precisamente cuando una de las integrantes de la organización le comentó las razones detrás de este camino. La mujer señaló que la situación del país en ese momento era complicada, por lo que, hasta que no se arreglara, ninguna colombiana llegaría al primer lugar.

“A los seis meses que viene la chaperona de Miss Universo con Miss Universo, creo, y le dijo a doña Tera, la directora del concurso: ‘Miren, era Paola, pero hasta que ustedes no arreglen la situación del país, una colombiana no va a ser Miss Universo. Me pasaron por mil pruebas psicológicas y me hacían exámenes, me hacían preguntas, me hacían entrevistas de todo, me sacaban siempre del grupo a hacerme muchas entrevistas a ver si yo era capaz de manejar cierta presión y ciertas preguntas”, aseguró.