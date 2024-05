Nataly Umaña le habló claro a Melfi y le puso los puntos sobre la mesa; fue contundente con decisión que tomó

Conversación de Melfi y Nataly Umaña

Melfi: A mí, cuando salí del otro reality, me afectaron mucho los comentarios, pero luego entendí que no debía prestarle la atención y darle tanta importancia. Afuera va a ver gente que te va a criticar por todo.

Melfi: Te veo, no sé, no te puedo preguntar, no sé cómo ha sido todo. No puedo hablarlo, simplemente me alegra que estés acá, ¿cómo te sientes?