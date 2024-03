Paola Turbay reveló la reciente inseguridad que le genera una parte de su cuerpo: “me siento horrible”

“Se me fritó el pelo”

La parte del cuerpo de Paola Turbay que le ha generado inseguridad

“Me siento horrible. O sea, me cuesta un trabajo, yo no soy capaz de manejar este pelo (...) me tocó ir a donde Franklin (Ramos) para poder estar aquí contigo, porque donde me peine yo, quedo como un desastre. Pero no, no me hallo, no me ubico”, expresó a Eva Rey visiblemente incómoda por el repentino cambio de imagen que se tuvo que hacer. “No me siento en mi mejor momento”, insistió.