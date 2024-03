Manuela Gómez reveló que fue amenazada tras salir de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’: “Me encerraron en el hotel”

Una vez abandonó el reality, las cosas para Manuela Gómez no fueron fáciles, pues tuvo que lidiar con el rechazo y los comentarios ofensivos de cientos de televidentes, quienes la veían como “una mala persona” por su actuar al interior de la competencia. La colombiana no dudó en fortalecerse, dejando de lado esta controversia que la marcó.

Manuela Gómez reveló que recibió amenazas tras salir de ‘Protagonistas’

“A mí me encerraron en un hotel después que salí, porque yo tenía amenazas de muerte, no podía volver a Medellín porque me tenían amenazada. Eso fue horrible, yo estaba encerrada en el hotel, yo no me enteré de absolutamente nada de lo que pasaba en redes sociales o televisión, porque estaba incomunicada”, contó.