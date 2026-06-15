Salen a la luz las primeras fotos de la boda de Luis Alfonso: así fue la íntima celebración de la pareja

El reconocido cantante de música popular Luis Alfonso y su esposa, la estilista Luisa Fernanda Pulgarín, compartieron este 15 de junio las primeras imágenes de su tercer matrimonio. La celebración, que había sido anunciada por la pareja a principios de año, consolida un proyecto familiar de varios años y tres hijos en común, generando diversas reacciones de afecto entre sus seguidores en plataformas digitales.

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A través de sus canales oficiales en redes sociales, el intérprete de éxitos como Chismofilia difundió una serie de fotografías que retratan los momentos previos y centrales de la jornada. En los videos compartidos se observa a la pareja en la fase de preparación; Luisa Fernanda lució un vestido liso con corsé en forma de corazón, complementado con un velo largo blanco y guantes. Por su parte, el intérprete vistió un traje blanco contrastado con un corbatín negro, para luego dirigirse al recinto de la ceremonia montando a caballo.

Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín celebran su tercera boda Foto: @luisafdapv

La ceremonia religiosa, oficiada en una iglesia católica, tuvo su momento más emotivo cuando Luis Alfonso sorprendió a los asistentes y a su propia esposa al cantarle en vivo justo en el instante en que ella caminaba hacia el altar para ser entregada, un gesto que selló el inicio de la ceremonia.

Así fue el tercer matrimonio de Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín. Foto: @luisafdapv

Este enlace matrimonial no tomó por sorpresa a su audiencia. En febrero de 2026, la pareja había manifestado públicamente su intención de renovar sus votos por tercera vez. Desde dicho anuncio, los seguidores del artista permanecieron atentos al desarrollo de los preparativos que finalmente culminaron en una recepción de carácter íntimo, reservada para su entorno familiar y afectivo más cercano.

Días antes de la ceremonia principal, Luisa Fernanda Pulgarín fue protagonista de un homenaje organizado por sus propios hijos. Los menores prepararon una despedida de soltera sorpresa decorada con flores y velas, un gesto que la propia estilista calificó como profundamente conmovedor.

Pulgarín registró el momento en sus redes sociales acompañado de un mensaje hacia su familia:

“Un día soñé casarme y otro día, elegí casarme contigo por tercera vez y hoy tus hijos son mi mejor despedida de soltera”.

Este evento previo acentuó el carácter familiar que la pareja ha querido imprimirle a este nuevo paso en su relación de pareja.

La historia de amor entre el artista y la estilista data de varios años atrás. Según declaraciones concedidas por el propio Luis Alfonso en mayo pasado al programa de televisión Los informantes, el primer encuentro entre ambos ocurrió durante una edición de la Feria de las Flores de Medellín. Conforme al relato del cantante, la afinidad fue inmediata y a los pocos días tomaron la decisión de iniciar una vida en común.

Más allá del ámbito netamente personal, Pulgarín cumple un rol estratégico en la carrera profesional del cantante de música popular, desempeñándose actualmente como su stylist principal. De acuerdo con los datos de su entorno de trabajo, ella supervisa la imagen del artista en sus apariciones públicas, giras de conciertos y producciones audiovisuales, lo que complementa su dinámica de mutuo apoyo tanto en el hogar como en la industria musical colombiana.