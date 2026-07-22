El cantante de música popular Luis Alfonso presentará este jueves 23 de julio su nuevo álbum, Lindo lindo, durante un concierto gratuito que se realizará en Bogotá.

De Martin Garrix a Camilo: estos son los más de 20 conciertos que marcarán el segundo semestre de 2026 en Colombia

La presentación tendrá lugar en el Parque de la Mariposa, donde se espera la asistencia de cerca de 4.000 personas. La jornada comenzará a las 11:00 de la mañana y hace parte de la presentación oficial del nuevo trabajo discográfico del artista.

Lindo Lindo está compuesto por 14 canciones inéditas, un repertorio que marca una nueva etapa en la carrera del cantante y que será presentado ante el público en este evento.

La particularidad de la jornada es que no se trata de un concierto con boletería ni de una presentación exclusiva para invitados. El acceso será gratuito y estará dirigido a las personas que quieran acompañar al artista en el lanzamiento de su nuevo álbum.

El propio Luis Alfonso resumió la idea detrás del evento con una frase: “No es para el que pueda ir, sino para el que quiera”.

Con este evento, el cantante busca presentar en vivo las canciones de Lindo Lindo y encontrarse con sus seguidores en un espacio abierto de la capital.

Greeicy comenzó el ‘Candela World Tour’ y reveló noticia que involucra a Karol G

Después del lanzamiento, el artista llegará el 7 de noviembre al Coliseo MedPlus de Bogotá con La fonda del señorazo, un espectáculo que ha sido presentado como el proyecto más grande y ambicioso de toda su trayectoria.

La producción reunirá a más de 14.000 asistentes en un escenario con formato 360 grados, pensado para que cada persona disfrute del show desde cualquier ubicación del recinto.