Greeicy comenzó el ‘Candela World Tour’ y reveló noticia que involucra a Karol G

Greeicy continúa consolidando uno de los momentos más importantes de su carrera musical. La cantante colombiana anunció una noticia que ha generado expectativa entre sus seguidores en Estados Unidos, al confirmarse que será una de las invitadas especiales de Karol G durante tres presentaciones de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour.

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La intérprete de Los Besos compartirá escenario con la paisa en tres ciudades estadounidenses. La primera cita será el 16 de agosto en Los Ángeles, seguida por un concierto el 27 de septiembre en Houston, Texas, y finalmente el 3 de octubre en Miami, donde ambas artistas volverán a encontrarse frente a miles de asistentes.

Con este anuncio, Greeicy se suma a una de las giras latinas más comentadas del año, fortaleciendo una relación artística que ha dado importantes resultados.

Greeicy cantará junto a Karol G en su gira por Estados Unidos. Foto: Prensa JAQUE

La colaboración entre ambas cantantes ha tenido una gran acogida desde su lanzamiento. Se trata de Amiga Mía, tema que hace parte del álbum Tropicoqueta de Karol G y que ha logrado una destacada recepción en las plataformas digitales.

La canción ya supera los 72 millones de reproducciones en Spotify y acumula más de 29 millones de visualizaciones en YouTube, cifras que reflejan el impacto de esta unión musical entre dos de las artistas colombianas con mayor proyección internacional.

La invitación a participar en algunos conciertos de Karol G llega, además, en un momento clave para Greeicy, quien está a pocos días de comenzar su propia gira internacional.

El Candela World Tour iniciará oficialmente el 17 de julio con una presentación en el Cook Music Fest, realizado en Tenerife, en las Islas Canarias. Este espectáculo marcará el punto de partida de una extensa serie de conciertos que recorrerán diferentes países durante los próximos meses.

Como parte de esta primera etapa europea, la cantante también hará parte de importantes festivales de verano en ciudades como Sevilla y Barcelona, antes de continuar con una agenda que la llevará por distintos continentes.

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El recorrido de Candela World Tour incluye presentaciones en Inglaterra, Canadá, Argentina, Perú, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Venezuela, entre otros destinos.

Con esta gira, la artista busca acercar a sus seguidores el repertorio de su más reciente producción discográfica y reafirmar el crecimiento que ha experimentado en los últimos años dentro de la escena musical.

El espectáculo estará centrado en Candela, el cuarto álbum de estudio de Greeicy, un proyecto que representa una nueva etapa en su carrera y que apuesta por una propuesta sonora diversa.

El disco reúne influencias de géneros como el afrobeat, dancehall, reggae, bachata, pop, vallenato, merenguetón y ritmos tradicionales del Pacífico colombiano, mostrando una faceta musical más amplia y experimental de la cantante.