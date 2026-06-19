Greeicy Rendón sorprendió a sus seguidores al realizar una inesperada confesión durante una entrevista con el creador de contenido Andoni Valgardi. Entre lágrimas, la artista aseguró que su historia sentimental con Mike Bahía había terminado y reveló que actualmente estaría sintiendo interés amoroso por otra persona.

El explosivo comentario de Greeicy Rendón sobre su relación con Mike Bahía: ¿terminaron?

Durante la conversación, la cantante explicó que llevaba varios meses guardando una situación que no se había atrevido a compartir públicamente. Según comentó, había llegado el momento de hablar con sinceridad sobre lo que estaba ocurriendo en su vida personal y expresar una verdad que, hasta ahora, había mantenido en silencio.

“La gente idealiza las relaciones. No quiero llorar”, dijo con la voz temblorosa antes de revelar que su historia con Mike Bahía, supuestamente, había terminado.

“Al final vamos a terminar unidos por siempre porque tenemos un hijo, pero ya mi relación con Mike se terminó”, afirmó, mirando a su compañero de set.

La artista también señaló que la decisión había sido conversada previamente con su expareja y con sus familiares, por lo que hablaba abiertamente de la situación. En sus declaraciones, fue puntual en que nada era malo y continuaba en su proceso personal.

“Al final siento que nada termina siendo tan negativo, es algo que ya hemos hablado con él, cosa que también he hablado con la familia”, indicó.

Sin embargo, ante el desconocimiento del creador de contenido, Greeicy aseguró que la mujer involucrada era Tini Stoessel, su amiga y colega.

“De un tiempo para acá conocí a un par de amigas con las que viajamos, son mis amiguitas de toda la vida y no sé por qué empecé a tener una afinidad más allá con una de las chicas y empecé a sentir... puede que esté confundida”, relató.

La verdad detrás de la supuesta ruptura de Greeicy y Mike Bahía

Al término de la entrevista, se confirmó que todo había sido una puesta en escena. La supuesta ruptura entre Mike Bahía y Greeicy Rendón, así como la versión sobre un presunto interés sentimental de la artista por la cantante argentina Tini, resultaron ser parte de una actuación preparada para la conversación y no correspondían a hechos reales.

De esta manera, la revelación que inicialmente generó sorpresa y preocupación entre los seguidores de la pareja terminó siendo una dinámica creada para la entrevista. En lo expuesto, se aclaró que había sido parte de un reto del programa llamado A que te hincho, donde los invitados asumen diferentes desafíos y los ponen en práctica frente a cámaras.

De hecho, Mike Bahía habría reaccionado indirectamente a la polémica dinámica, compartiendo imágenes junto a una de sus mascotas y un texto que decía: “Mi novia oficial”.

Por el momento, los cantantes siguen juntos en su relación amorosa, mientras la actriz sostiene su buena amistad con Tini.