El explosivo comentario de Greeicy Rendón sobre su relación con Mike Bahía: ¿terminaron?

Greeicy Rendón dejó sin palabras a sus seguidores durante una reciente entrevista con el creador de contenido Andoni Valgardi, en la que aseguró entre lágrimas que su relación con Mike Bahía había llegado a su fin y que incluso estaba experimentando sentimientos amorosos por otra persona.

La cantante inició su confesión afirmando que llevaba varios meses guardando una verdad que ya no podía ocultar. “Hay cosas que finalizan, hay cosas que terminan y ha sido difícil por meses guardar esta información, pero siento que al final no se puede guardar por tanto tiempo esta verdad”, expresó visiblemente afectada.

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Greeicy Rendón y Mike Bahía conforman una de las parejas más queridas de la industria del entretenimiento en Colombia. Su historia de amor comenzó en 2012, cuando ambos coincidieron en el ámbito artístico y comenzaron una relación que ha estado marcada por el apoyo mutuo tanto en lo personal como en lo profesional.

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La historia de amor de Greeicy y Mike Bahía comenzó en 2012. Foto: Instagram @greeicy

A lo largo de los años han compartido escenarios, proyectos musicales y numerosos momentos de su vida cotidiana con sus seguidores. En abril de 2022 dieron la bienvenida a su primer hijo, Kai, una noticia que celebraron con el público y que marcó una nueva etapa en su relación. Desde entonces, ambos han hablado abiertamente sobre los retos y aprendizajes de la paternidad, consolidándose como una de las familias más seguidas en las redes sociales y el mundo del espectáculo latinoamericano.

La reciente aparición de Greeicy en el programa del creador de contenido español estalló en reacciones luego de que la cantante reflexionara sobre la forma en que el público percibe las relaciones sentimentales. “La gente idealiza las relaciones. No quiero llorar”, comentó antes de asegurar que su historia con Mike Bahía había terminado.

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“Al final vamos a terminar unidos por siempre porque tenemos un hijo, pero ya mi relación con Mike se terminó”, afirmó. La artista también señaló que la decisión había sido conversada previamente con su expareja y con sus familiares.

“Al final siento que nada termina siendo tan negativo, es algo que ya hemos hablado con él, cosa que también he hablado con la familia”, agregó.

Sin embargo, la sorpresa aumentó cuando reveló que había desarrollado sentimientos por una de sus amigas cercanas. “De un tiempo para acá conocí a un par de amigas con las que viajamos, son mis amiguitas de toda la vida y no sé por qué empecé a tener una afinidad más allá con una de las chicas y empecé a sentir... puede que esté confundida”, relató.

Pese a la supuesta ruptura, destacó que la relación con Mike Bahía seguiría siendo especial debido al vínculo que comparten como padres. “Mike y yo somos amigos y seremos amigos por el resto de nuestras vidas. Esto es algo que trasciende del amor, lo que nosotros tenemos es muy especial”, señaló.

Más adelante, cuando Andoni le preguntó directamente por la identidad de la mujer, Greeicy respondió: “Sí es una chica, pero es más allá de eso, el amor es libre. A ella la conocen mucho. Es Tini”.

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Durante toda la conversación, Andoni Valgardi intentó contener la emoción de la cantante e incluso llegó a decir frases como: “Si quieres, paramos el programa”, “esto nunca nos había pasado” y “producción, ¿nos pueden traer pañuelos, por favor?”.

Greeicy Rendón es cantante y actriz. Instagram: @greeicy Foto: Instagram @greeicy

No obstante, al final de la entrevista se reveló la verdad detrás de las impactantes declaraciones. Entre risas, tanto Greeicy como Andoni dejaron claro que todo había sido parte de un reto del programa llamado A que te hincho, una dinámica en la que los invitados deben asumir diferentes desafíos y situaciones inesperadas.

De esta manera, quedó claro que la supuesta separación de Mike Bahía, así como la confesión sobre un posible romance con la cantante argentina Tini, formaban parte de una actuación y eran totalmente falsas.

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La artista demostró así sus habilidades interpretativas, una faceta que ha cultivado desde hace años en la televisión. Antes de consolidarse como una de las figuras más importantes de la música latina, participó en producciones como Chica vampiro y Ritmo salvaje, donde ganó reconocimiento por su trabajo como actriz.