Condenados los escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía por secuestro y tortura de dos trabajadores

El 8 de marzo de 2023 será un día en la memoria de la familia Rendón, particularmente de la cantante Greeicy Rendón y su papá, Luis Alberto. Fue ese día cuando se reportó el hurto de los elementos que estaban en una caja fuerte en la finca que tiene la familia en el municipio de Rionegro, Antioquia.

Este viernes, 6 de febrero, se conoció la condena en contra de los escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía que, de acuerdo con la Fiscalía, fueron los responsables de secuestrar y torturar a dos trabajadores de la finca, señalados del hurto de algunos elementos que estaban en la caja fuerte, propiedad de la cantante.

Un juez halló responsables a los cinco hombres que en un primer momento la Policía capturó, pero los dejaron en detención domiciliaria mientras avanzaba el proceso en su contra. Ahora la justicia resolvió que serían responsables de los delitos imputados por la Fiscalía, los mismos que se atribuyeron a Luis Alberto Rendón, el padre del artista.

Lo que ocurrió después, de acuerdo con la Fiscalía, fue un acto de justicia por propia mano que terminó en una investigación por secuestro y tortura. Las víctimas eran dos trabajadores de la finca a quienes los escoltas de la pareja de artistas metieron en algunas habitaciones para golpearlos y exigirles la devolución de los elementos hurtados.

Dos años después de esa captura de los escoltas, la justicia emitió un sentido de fallo condenatorio en contra de Ariel Armel Ospina Mendieta, Kevin Alexander Bernal, Giovani Alberto Hernández, Brandon Steven Cruz y Gelbert Cardenas Torres, que se convierte en la primera condena de este escándalo que golpeó de manera directa a la artista, su esposo y su familia, pues en contra de Luis Alberto Rendón hay un escrito de acusación.

Secuestro y tortura: la Fiscalía acusó al papá de Greeicy Rendón y reveló la participación de la mamá de la artista en el crimen. Un menor estaba presente

“Luego de un rato me llamó el señor don Alberto, que es el padre de la señora Greecy, y me dice que suba, que los señores necesitan hablar conmigo, y al subir y llegar donde ellos se encontraban, uno me quita el celular, el señor Helbert Cárdenas, y me dice que nos fuéramos para otro lugar diferente, y ellos se quedan con el compañero José Francisco, quien estaba de ayudante conmigo”, señala la declaración de las víctimas.

La Fiscalía fue contundente al señalar la cantidad de declaraciones que corrían en contra de los escoltas, también de Luis Alberto Rendón, la forma en que fueron abordadas las víctimas sometidas, torturadas y secuestradas por varias horas hasta que, gracias a los gritos, un vigilante pudo advertir a la policía lo que estaba ocurriendo en la casa del artista.

El padre de Greeicy también está siendo investigado por los delitos. Foto: SEMANA

“Me dijo que don Alberto estaba hablando con dos personas, de esas que llegaron en esa camioneta, que era una gente como rara. Me quedé con la intriga porque ese carro es la primera vez que lo veía ahí… Escucho unos gritos de una voz masculina que decía que él no sabía nada. Esos gritos provenían de la finca de Alberto Rendón, y otra voz masculina le decía que hablaba o hablaba, le dijo también ‘¿va a hablar o no?’ Eso se lo dijo en dos ocasiones”, señaló el vigilante.

Todos los elementos de prueba, las declaraciones y la evidencia recuperada a lo largo de la investigación, concluyeron en el grado de responsabilidad que tendrían los llamados cinco ‘Hombres de Negro’, escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía, que terminaron condenados por los hechos de tortura y secuestro.