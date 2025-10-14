Suscribirse

Nación

Exclusivo | Seguridad del expresidente Uribe rescató a las víctimas de tortura en la finca de Greeicy Rendón. Esto dice el expediente

En las últimas horas, fue capturado Luis Alberto Rendón, padre de la artista. Un juez lo envió a la casa por cárcel.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

14 de octubre de 2025, 5:00 p. m.
papá de Greeicy Rendón. capturaron
El padre de Greeicy Rendón es capturado. | Foto: Colprensa / Suministrado a Seman

SEMANA conoció el expediente en contra de Luis Alberto Rendón, padre de la cantante y bailarina Greeicy Rendón, que resultó capturado, procesado y judicializado por los delitos de tortura y secuestro.

Un dato revelador está en los informes del investigador de campo, donde se conocen detalles de la captura de cuatro personas, presuntos responsables de torturar a los dos trabajadores de la finca, propiedad de la artista y su esposo.

Policías lideraban red de contrabando de cigarrillos, licores y cosméticos a Costa Caribe.
En las últimas horas fue capturado Luis Alberto Rendón, padre de la artista. Un juez la envió a la casa por cárcel. | Foto: Semana

Advierte el documento que a las 7 p. m., del 8 de marzo de 2023, dos patrulleros de la estación de Policía Llanogrande, en Rionegro, Antioquia, capturaron a cuatro personas que tenían secuestrados y torturaban a dos trabajadores de la finca de Greeicy Rendón y Mike Bahía.

Los patrulleros le contaron a la Fiscalía que en el procedimiento de captura fue necesario solicitar apoyo que, curiosamente, es parte del esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, cuya finca resultó ser vecina a la que tiene la artista.

Los patrulleros observaron que los presuntos delincuentes los superaban en número, de ahí la necesidad de buscar apoyo institucional. Además, según el relato, tenían armas de largo alcance. El operativo de rescate arrancó cuando los escoltas del expresidente atravesaron la cerca que divide las propiedades.

“Al obtener esta información, y sabiendo que hay personal con armamento largo y nos superan en número de personas, de manera inmediata procedimos a solicitar apoyo, donde llega el personal del esquema de seguridad del señor expresidente, Álvaro Uribe y personal del Goes; personal que portaba armamento largo, por lo cual se procede a asaltar la malla galvanizada para ingresar a la residencia; procediendo a reducir el personal que se encontraba interior de la finca”, señaló el patrullero en su declaración.

Contexto: Fiscalía capturó a Luis Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, tras una investigación por hechos de tortura

El patrullero advirtió que en el procedimiento de captura, quienes estaban en la finca y mantenían reducidos a los dos trabajadores señalaron que ellos hacían parte del esquema de seguridad de Greeicy Rendón y Mike Bahía. Esa fue la explicación que dieron, pero las víctimas confirmaron el secuestro.

“De forma inmediata, un uniformado abre la puerta del apartamento (...) se observa sentado en un mueble a una persona de sexo masculino, mayor de edad, que, posteriormente, fue identificado como José Francisco Lenis, con sangre en su ropa y en el piso. Asimismo, con una lesión en la cabeza, a la que le pregunta qué estaba sucediendo, pero este no contesta”, señaló el uniformado.

La Fiscalía presentó ante jueces de control de garantías todos los elementos de prueba contra Luis Alberto Rendón que lo dejan como el presunto determinador del secuestro y la tortura de sus trabajadores, a quienes acusaba del hurto de una caja fuerte, que contenía al menos 600 millones de pesos y que estaba en la finca de Greeicy Rendón.

En las últimas horas fue capturado Luis Alberto Rendón, padre de la artista. Un juez la envió a la casa por cárcel.
En las últimas horas fue capturado Luis Alberto Rendón, padre de la artista. Un juez la envió a la casa por cárcel. | Foto: Suministrada

Los uniformados que participaron en el operativo de captura explicarán de manera detallada la forma en que encontraron a las víctimas golpeadas, en diferentes habitaciones; los responsables de la agresión harían parte del esquema de seguridad del artista y su esposa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La brecha salarial de las latinas en Estados Unidos persiste: el lento avance a la paridad

2. Hombre murió ahogado en caño de Bogotá después de caer con su camioneta: hizo una última llamada a su familia

3. Chris Carpentier destapó realidad que pasó en ‘MasterChef’: “El 95 % de las cosas que uno come son malas”

4. ¿Gobierno Petro busca atajar votación de magistrado Carlos Camargo en reforma pensional? SEMANA revela documento que lo demostraría

5. Dura respuesta de Noruega al régimen de Maduro tras cierre de embajada por Nobel de Paz

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Greeicy RendónsecuestrotorturaLuis Alberto Rendón

Noticias Destacadas

Esta era la camioneta en la que el hombre se desplazaba y que terminó en el caño de Bogotá.

Hombre murió ahogado en caño de Bogotá después de caer con su camioneta: hizo una última llamada a su familia

Redacción Nación
papá de Greeicy Rendón. capturaron

Exclusivo | Seguridad del expresidente Uribe rescató a las víctimas de tortura en la finca de Greeicy Rendón. Esto dice el expediente

Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, radicó el proyecto el 20 de julio de 2025. Tendrá que defenderlo en la Cámara.

Gobierno responde a petición del Tren de Aragua para entrar a la paz total: “No vamos a permitir que se burlen de la justicia”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.