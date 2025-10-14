SEMANA conoció el expediente en contra de Luis Alberto Rendón, padre de la cantante y bailarina Greeicy Rendón, que resultó capturado, procesado y judicializado por los delitos de tortura y secuestro.

Un dato revelador está en los informes del investigador de campo, donde se conocen detalles de la captura de cuatro personas, presuntos responsables de torturar a los dos trabajadores de la finca, propiedad de la artista y su esposo.

En las últimas horas fue capturado Luis Alberto Rendón, padre de la artista. Un juez la envió a la casa por cárcel. | Foto: Semana

Advierte el documento que a las 7 p. m., del 8 de marzo de 2023, dos patrulleros de la estación de Policía Llanogrande, en Rionegro, Antioquia, capturaron a cuatro personas que tenían secuestrados y torturaban a dos trabajadores de la finca de Greeicy Rendón y Mike Bahía.

Los patrulleros le contaron a la Fiscalía que en el procedimiento de captura fue necesario solicitar apoyo que, curiosamente, es parte del esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, cuya finca resultó ser vecina a la que tiene la artista.

Los patrulleros observaron que los presuntos delincuentes los superaban en número, de ahí la necesidad de buscar apoyo institucional. Además, según el relato, tenían armas de largo alcance. El operativo de rescate arrancó cuando los escoltas del expresidente atravesaron la cerca que divide las propiedades.

“Al obtener esta información, y sabiendo que hay personal con armamento largo y nos superan en número de personas, de manera inmediata procedimos a solicitar apoyo, donde llega el personal del esquema de seguridad del señor expresidente, Álvaro Uribe y personal del Goes; personal que portaba armamento largo, por lo cual se procede a asaltar la malla galvanizada para ingresar a la residencia; procediendo a reducir el personal que se encontraba interior de la finca”, señaló el patrullero en su declaración.

El patrullero advirtió que en el procedimiento de captura, quienes estaban en la finca y mantenían reducidos a los dos trabajadores señalaron que ellos hacían parte del esquema de seguridad de Greeicy Rendón y Mike Bahía. Esa fue la explicación que dieron, pero las víctimas confirmaron el secuestro.

“De forma inmediata, un uniformado abre la puerta del apartamento (...) se observa sentado en un mueble a una persona de sexo masculino, mayor de edad, que, posteriormente, fue identificado como José Francisco Lenis, con sangre en su ropa y en el piso. Asimismo, con una lesión en la cabeza, a la que le pregunta qué estaba sucediendo, pero este no contesta”, señaló el uniformado.

La Fiscalía presentó ante jueces de control de garantías todos los elementos de prueba contra Luis Alberto Rendón que lo dejan como el presunto determinador del secuestro y la tortura de sus trabajadores, a quienes acusaba del hurto de una caja fuerte, que contenía al menos 600 millones de pesos y que estaba en la finca de Greeicy Rendón.

