Fiscalía capturó a Luis Rendón, papá de la cantante Greeicy Rendón, tras una investigación por hechos de tortura

La historia criminal que enreda a Luis Alberto Rendón, el papá de la cantante y bailarina Greeicy Rendón, arrancó en mayo de 2023, luego de un robo en la finca que está a nombre de la artista, en Rionegro, Antioquia, y donde dos personas que se encontraban al cuidado de la casa fueron señaladas de un hurto.

Ese mismo día, Luis Alberto Rendón convocó a los cuidadores de la finca a una supuesta reunión. Cuando llegaron al sitio, varios hombres los estaban esperando y sometieron a las víctimas a un proceso de tortura y secuestro, con el único objetivo de establecer dónde estaba una caja fuerte que contenía al menos 600 millones de pesos.

Un juez legalizó la captura de Luis Rendón y la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento por varios delitos. | Foto: Foto Especial para El País

Los dos cuidadores fueron sometidos a una serie de actos de tortura que incluyeron golpes, intimidación y hasta una manguera en la boca. Sin embargo, los gritos de auxilio llegaron a uno de los vigilantes de la finca, que sin saber lo que estaba pasando, llamó a la Policía y en el sitio fueron capturadas tres personas.

El caso apenas arrancaba y la Fiscalía, en el curso de la investigación, logró identificar la presunta responsabilidad que tendría el papá de la artista, en grado de determinador, es decir, de haber dado la orden de que las víctimas fueran sometidas a la tortura en medio del secuestro, un caso de justicia con sus propias manos.

En el curso del proceso, la Fiscalía logró establecer algunas circunstancias de modo, tiempo y lugar que dejaba a Luis Alberto Rendón como el posible autor intelectual de las torturas y el secuestro del que fueron víctimas, quienes en ese momento se desempeñaban como trabajadores de la finca.

El ente acusador recaudó elementos de prueba, documentos y declaraciones que señalaban a Luis Alberto Rendón como el responsable de haber dado la orden, ubicar a las personas que cometieron las torturas, con el propósito de recuperar las pertenencias que fueron hurtadas en el sitio. Los elementos de prueba fueron presentados ante los jueces de control de garantías para imputar cargos.

La Fiscalía, tras presentar la evidencia en contra de Luis Alberto Rendón, imputó cargos por los delitos de tortura y secuestro, hechos bastante graves y que fueron detallados durante las audiencias preliminares con una solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad para el papá de la cantante Greeicy Rendón.

Los cargos no fueron aceptados por el hombre a pesar de la contundencia de los elementos de prueba presentados por la fiscal a cargo del proceso. El juez de control de garantías determinó que, por razones de edad y de salud, Luis Alberto Rendón tiene que cumplir la medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.

Fiscalía capturó al papá de la cantante Greeicy Rendón tras una investigación por hechos de tortura | Foto: Foto: Instagram @greeicy.