Escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía fueron condenados a 12 años de cárcel por tortura a sus trabajadores

Un juez de Antioquia concluyó que los escoltas torturaron a dos trabajadores de la finca administrada por el padre de la artista.

César Jiménez Flechas

12 de febrero de 2026, 11:59 a. m.
Fueron cinco los escoltas condenados
Fueron cinco los escoltas condenados Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Cuando los dos trabajadores de la finca de Greeicy Rendón y Mike Bahía fueron sometidos por los escoltas de la pareja de artistas, inicialmente se habló de un secuestro; sin embargo, lo ocurrido después, de acuerdo con la Fiscalía, correspondió a hechos constitutivos de tortura, tal como quedó consignado en la sentencia condenatoria en contra de los escoltas.

Este jueves, un juez concluyó que el delito de secuestro no logró ser probado por la Fiscalía, por lo que la condena se fijó únicamente por el delito de tortura y ascendió a 12 años de prisión para los cinco escoltas de la artista, quienes el 8 de marzo de 2023 intentaron hacer justicia por mano propia. El juez no ordenó la captura de los sentenciados.

YouTube video zSxyoRcaRXo thumbnail

“Esta célula judicial rechaza la tesis alternativa presentada por la defensa, relacionada con una “simple riña”, pues la magnitud de los actos y el uso de elementos de tortura exceden cualquier altercado físico común, al margen que no acoge positivamente la exposición de los acusados presentados como testigos en su propio juicio, por faltar a las reglas de la sana crítica”, señaló el juzgado en la decisión.

El juez explicó las razones para eliminar el delito de secuestro de las circunstancias que trató de demostrar la Fiscalía a lo largo del proceso, casi cuatro años después, incluso con vencimiento de términos y con los procesados en libertad, a pesar de estar condenados en primera instancia.

“Que no se presenta el concurso con el delito de secuestro pues la retención de los señores Ruiz y Lenis se considera el medio necesario para la ejecución de la tortura, quedando subsumida en esta última conducta”, señaló el juez en su decisión y para advertir por qué retiraron el delito de secuestro.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez impuso una multa y una inhabilidad para ejercer cargos públicos para los cinco procesados. En el caso de la multa, el juez la fijó en 1.070 salarios mínimos legales mensajes vigentes, para el año de los hechos, esto es 2023 y la imposibilidad de ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena.

“En el caso no resulta viable otorgar ni el sustituto de la prisión domiciliaria ni el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por no colmarse las exigencias objetivas para su concesión”, señaló la decisión del juzgado que fijó el monto de la pena en los 12 años de cárcel.

Los capturados se presentaron como escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía. Además, entregaron documentos que los acreditaron como miembros de una empresa de seguridad con sede en Bogotá.
Los capturados se presentaron como escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía. Además, entregaron documentos que los acreditaron como miembros de una empresa de seguridad con sede en Bogotá. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Los sentenciados: Gelber Cárdenas Torres, Ariel Armel Ospina Mendieta, Kevin Alexander Bernal Sánchez, Brandon Steven Cruz Martínez Y Giovanni Alberto Hernández, desde el inicio del proceso se declararon inocentes de los cargos imputados y por ahora seguirán en libertad.

