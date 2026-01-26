“Esto va para largo”: Fiscalía reveló cuál habría sido la participación de la mamá de Greeicy Rendón en el secuestro y tortura de dos trabajadores

Luis Alberto Rendón es el papá de la cantante Greicy Rendón y suegro del también cantante Mike Bahía. La Fiscalía le imputó cargos por secuestro y tortura. Las víctimas son dos trabajadores de la finca de la artista en Rionegro, Antioquia, señalados de robar el contenido de una caja fuerte.

Los escoltas de la pareja de artistas habrían hecho justicia por propia mano y de eso, según la Fiscalía, estaba enterado Luis Alberto Rendón, que estaba en la casa mientras se escuchaban los gritos de los trabajadores cuando eran torturados. Lo que estaba oculto es que la mamá de Greicy Rendón, Lucy Ceballos, también habría estado en la casa y habría hablado con los trabajadores después de la tortura.

“Afirma también el entrevistado que la esposa de Alberto le decía que le dijera lo que supiera, que si decía la verdad ya paraban ahí o que si no, eso se iba para largo. A su vez, el nieto no decía nada, solo estaba ahí viendo y escuchando”, señala el escrito de acusación que redactó la Fiscalía contra Luis Alberto Rendón.

El documento que la Fiscalía radicó para llevar a juicio a Rendón dice que la mujer estaba en el sitio justo cuando los trabajadores eran secuestrados y sometidos a torturas como golpes con martillos, mangueras en la boca y amarrados en una viga para golpearlos de forma repetida, mientras les preguntaban por los objetos hurtados.

“Gelber le dijo que hablara con el patrón y Alberto, su patrón, le preguntó que si sabía de la caja fuerte que se había perdido, que dijera. La víctima le respondía que no sabía nada de cajas, pero Alberto respondió: ‘Que si no decía nada, a él se le salía de las manos’, porque se les habían perdido muchas cosas”, advierte el escrito de acusación.

Lucy Ceballos no fue vinculada a la investigación, pese a las declaraciones de las víctimas. Los escoltas llevaron a las víctimas ante la presencia del “patrón” y su esposa, como si se tratara de una escena de la mafia.

“Después que don Alberto y la esposa terminaron de hablarle, Gelber lo llevó para el gimnasio. Gelber le dijo que le iba a dar otro rato para que hablara. Si no, ya iba a ver lo que pasaba. El sitio estaba custodiado por Ariel, y Gelber se fue para donde don Francisco (víctima), y se empezaron a escuchar de nuevo los gritos de don Francisco”, reveló el escrito de acusación que buscará una condena contra Luis Rendón.

Como si fuera poco, las declaraciones de las víctimas advierten que durante las torturas y luego frente al “patrón” (Luis Alberto Rendón y su esposa) estaban también un menor de edad, supuesto sobrino de Greicy Rendón, que los vio golpeados y mientras sus abuelos hacían las advertencias o amenazas.

“Los gritos se escucharon hasta los alrededores de la casa; justamente eso fue lo que alertó a los vigilantes del conjunto residencial donde está ubicada la finca. ¿Cómo no lo iban a escuchar en la propia casa? Esos gritos alertaron a los guardias a llamar a la Policía; minutos después, los escoltas fueron capturados”, señalaron fuentes de la investigación.

Los escoltas de Greicy Rendón y Mike Bahía fueron acusados por la Fiscalía; el próximo 6 de febrero se conocerá si la justicia los declara responsables de los delitos imputados. El monto de la pena puede llegar a los 30 años de cárcel.