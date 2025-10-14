La novela judicial que tiene en casa por cárcel a Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón y suegro del también cantante Mike Bahía, arrancó en una finca ubicada en la Parcelación La Soledad, en Llanogrande, Antioquia, de donde la pareja de artistas es propietaria.

El ocho de marzo de 2023 se reportó el hurto de una caja fuerte con una suma importante de dinero, al parecer, más de 1.000 millones de pesos y algunas joyas. La investigación advierte que luego del hurto, Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy Rendón, llamó a dos trabajadores de la finca y les pidió entrevistarse con unos “amigos”.

papá de Greeicy Rendón. capturaron | Foto: Colprensa / Suministrado a Seman

Resultó que los supuestos amigos, que más tarde se identificaron como escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía, separaron a los trabajadores. A cada uno lo ubicaron en habitaciones diferentes para luego amarrarlos y golpearlos, mientras insistían en cuestionarlo sobre la caja fuerte que fue hurtada de la residencia principal.

En una inspección que adelantó el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía Gaula Oriente, se logró encontrar algunos elementos que, de acuerdo con las víctimas, fueron usados en las horas de tortura. Los investigadores ubicaron un martillo, un lazo y una manguera que, según el relato de los afectados, sirvieron para completar la golpiza.

“Luego de un rato me llamó el señor don Alberto, que es el padre de la señora Greecy, y me dice que suba que los señores necesitan hablar conmigo y al subir y llegar donde ellos se encontraban, uno me quita el celular, el señor Helbert Cárdenas, y me dice que nos fuéramos para otro lugar diferente, y ellos se quedan con el compañero José Francisco, quien estaba de ayudante conmigo”, señala la declaración de las víctimas.

Los agentes del CTI encontraron en la habitación de la empleada de servicio, la sangre que horas antes salió de los trabajadores torturados, supuestamente por el personal de seguridad, que, según la investigación, llegaron al sitio luego del llamado de Luis Alberto Rendón. Los elementos encontrados fueron embalados para los análisis forenses, que finalmente confirmaron los golpes.

“A mí me pasaron para otro lado de la finca, y me empezaron a dar golpes y amenazarme a decirme que hablaba a las buenas o a las malas. Después de eso me trajeron hasta donde tenían a mi compañero y me dijeron que si no hablaba, me iba a ir peor que a él, y él estaba botando sangre y todo golpeado”, dijeron las víctimas.

La declaración de las víctimas es dramática. Señalaron cómo los hombres de seguridad los encerraron y luego empezaron a golpearlos de manera repetida, al punto de dejarlos inconscientes, amarrados y con armas en la boca, mientras insistían por la caja fuerte hurtada en la finca.

Seguridad del expresidente Uribe rescató a las víctimas de tortura en la finca de Greeicy Rendón | Foto: getty images

“En esas me tiraron al piso y me metieron una manguera en la boca y le abrían la llave del agua y me cogía en el cuello hasta que se me intentaba ir todo el aire, me soltaban y otra vez repetían el mismo proceso. Eso lo hicieron varias ocasiones y me pegaron varias veces. Después de esto nos encerraron en una habitación bajo llave”, señaló la víctima de las torturas.