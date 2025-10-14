Él es Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy Rendón; está involucrado en presunto caso de secuestro

Greeicy Rendón se consolidó como una de las artistas más admiradas y reconocidas de la escena musical colombiana. Su talento, carisma y dedicación le han permitido destacar no solo como cantante, sino también como una figura influyente dentro del entretenimiento. Con una voz dulce y una presencia escénica cautivadora, ha logrado conquistar a un público que la sigue fielmente en cada proyecto que emprende.

Además de su talento vocal, la celebridad ha brillado por su autenticidad y su manera natural de conectar con la gente. Su belleza, acompañada de una actitud sencilla y cercana, la han convertido en un referente para muchas personas que valoran su estilo y su sensibilidad artística.

Sin embargo, recientemente, su nombre comenzó a aparecer en los medios nacionales, debido a un asunto legal que rodeaba a su padre, Luis Alberto Rendón. A pesar de que las investigaciones siguen su curso, muchos se preguntan por detalles del presunto caso de secuestro en el que se vio involucrado.

¿Quién es Luis Alberto Rendón?

Greeicy Rendón, desde muy pequeña, mostró parte de su vida personal y familiar a través de redes sociales, acogiendo a sus seguidores en un escenario mucho más cercano. En estos espacios presentó a su padre, Luis Alberto Rendón, conocido en el medio artístico como El Cachorro.

El hombre emprendió una carrera musical desde 2021, luego de presentar Ese disco, una canción popular que fue promocionada por su hija y Mike Bahía, pareja sentimental de Greeicy. El videoclip salió a la luz en abril de ese mismo año, lo que permitió que las personas disfrutaran de una voz distinta y ligada al talento de la celebridad juvenil.

Mike, intérprete de Buscándote, dejó a la vista en una publicación que ese era el sueño de su suegro, por lo que no habían dudado en apoyarlo y respaldarlo siempre.

“Qué felicidad ser testigo de un sueño cumplido, viejo Albert. Será el primero de muchos”, escribió en el pie de foto, donde también dio detalles de este trabajo.

Luis Alberto Rendón, de 62 años, confesó en una entrevista que había dejado de lado este sueño, luego de tener a sus hijos y conformar una familia. Al abrir su corazón con Noticias Caracol, confesó que Greeicy y Mike fueron quienes le dieron la fuerza y el impulso para llegar a esa meta musical que tanto había tenido en mente.

“Me metí a estudiar vocalización, todavía estoy estudiando y ya después me dicen Mike y Greeicy: ¿por qué no te compones una canción? Me dio risa porque yo no sé cómo se hace eso. Un día estaba acostado dormido y como que algo me llegó y me senté y esa noche escribí las dos primeras canciones, ya llevo 60″, comentó.

El cantante mencionó que su hija había estado muy presente en este camino, al punto de ayudarle con su segundo sencillo Entre los dos. “Ellos metieron mucho la mano en lo que es el asunto del coro, entonces ahí tuvieron mucho que ver, pero la canción es mía y ellos arreglaron el coro”, reveló.