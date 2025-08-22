Mike Bahía y Greeicy Rendón son una pareja de cantantes que se han consolidado por ser una de las parejas más estables en la industria musical, más de diez de relación y como fruto de su amor, en 2022, tuvieron su primer hijo llamado Kai.

Los artistas caleños han continuado con sus proyectos en la música y el jueves 21 de agosto, cada uno lanzó una canción que se encuentra en las plataformas digitales como YouTube y superando las 100 mil visualizaciones.

Además, en el perfil de Instagram de Greeicy, en el que cuenta con más de 20 millones de seguidores, la actriz subió a sus historias que estuvo compartiendo con otras figuras públicas cantando, viendo los videos de las canciones y disfrutando.

Entre los invitados estuvieron, el exparticipante de La casa de los famosos Emiro Navarro, la modelo Luisa Castro, el influencer Cami Pulgarin, la mejor amiga de la caleña y actriz Lina Tejeiro, la creadora de contenido Valeria Duque, entre muchos más.

El romántico video de Mike y Greeicy

El compositor lanzó su canción llamada El lugar más feliz del mundo, con una romántica letra, la cual parece estar dedicada a su pareja, pues en el video se observa disfrutando de varios momentos junto a Greeicy y su hijo.

El video también se encuentra en el perfil de Mike Bahía y Greeicy le escribió: “Te amo” y el caleño le respondió: “Mi lugar favorito en el mundo, tú”, demostrando que siguen siendo una de las parejas más sólidas.

La publicación ya superó los 22 mil me gusta y 400 comentarios por parte de los seguidores, destacando que son un ejemplo y una pareja de admirar.

“¡Un ejemplo en estos días! Gracias por enseñarnos tanto”; “Ese amor del bueno, del bonito, del sano, tremenda vibra que transmiten. Los amo”; “Mi familia favorita”; “Demasiado orgullosa de ustedes”; “Qué belleza de video y de canción”; fueron algunas de las reacciones.

¿Quién fue novio de Greeicy?

Juanse Quintero es un actor que estuvo en varias producciones y proyectos junto a Lina Tejeiro y Greeicy Rendón, dos de las figuras más reconocidas en el mundo digital con las que el joven tuvo una relación amorosa.

En una entrevista en Los 40 Colombia, el locutor Pipe Flórez le preguntó por sus exnovias, a lo que él respondió: “Mira que Lina fue una noviecita de niños, tenía 12 años, eso no cuenta”.