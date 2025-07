Lina Tejeiro reveló la razón de su cambio de look: “Era hora de empezar otra vez”

La llanera es muy activa en sus redes sociales y hace unos días mostró por medio de un video su cambio de look , cortándose el cabello hasta la altura de los hombros, con la descripción: “Les juro que no lo pensé tanto. Solo sentí que ya era hora. De cambiar, de empezar otra vez, de dejar ir. El pelo crece… y yo también”.

Sin embargo, los seguidores y fanáticos aprovecharon para preguntarle sobre su cambio de look y cuál fue la razón que la llevó a cortarse el cabello , dejándolo tan corto a comparación de como lo tenía.

Lina Tejeiro reveló por qué cambio su look y cómo se llama ese corte. | Foto: Captura de Instagram @linatejeiro

“Y yo soy de las que pienso que prefiero cortar el cabello que tratar de recuperarlo. Además, era la excusa perfecta para cortarlo porque yo quería cortarlo hace mucho tiempo, pero no podía por temas de trabajo. Soy fan del cabello corto, me parece superpráctico, me parece que se ve divino”, agregó Lina.