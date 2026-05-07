Lina Tejeiro destapó la importante medida que tomó tras confirmar su embarazo: “Me han cambiado”

Lina Tejeiro emocionó nuevamente a sus seguidores en redes sociales, pues a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram reveló detalles de los cambios que ha experimentado al confirmarse su embarazo.

La actriz colombiana, recordada por producciones como Padres e hijos y La ley del corazón, reapareció ante su comunidad digital con un mensaje íntimo y emocional, en el que habló no solo de los cambios físicos que ha experimentado, sino también de la importante decisión que tomó para proteger su vida personal.

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En medio de una conversación sincera con sus seguidores, la actriz reconoció que regresar a ese contacto cercano con el público no fue tan sencillo como muchos podrían imaginar. Incluso confesó sentir cierta incomodidad al volver a exponerse frente a la cámara en un momento tan sensible de su vida.

“Y obvio, tú dirás, pero Lina, por favor, pena de qué. Estoy re cachetona y tengo una papada que este no es mi mejor plano”, comentó entre risas, dejando ver el tono relajado con el que decidió abordar esta nueva etapa.

Sin embargo, detrás del humor también hubo espacio para una reflexión mucho más profunda.

Lina explicó que llevaba varios meses alejada de ese tipo de conversaciones cercanas con sus seguidores y que, durante ese tiempo, ocurrieron situaciones que transformaron su manera de ver la exposición pública.

“Tú dirás, pero pena de qué, pena de qué, si nosotros nos hablábamos, nos conversábamos, nos contábamos muchas cosas. Claro, pero no nos hablamos aproximadamente como desde finales de enero, o sea, ya casi cuatro meses, y uno va perdiendo la práctica, la confianza, la dinámica, como que se le olvida a uno esta dinámica de tú a tú. Y además han pasado muchas cosas que me han cambiado”.

Precisamente, una de las revelaciones que más llamó la atención fue la decisión que tomó respecto a la información que compartirá de ahora en adelante sobre su vida privada.

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La actriz aseguró que aprendió a proteger con más cuidado aquello que considera realmente importante.

“Y obvio yo entiendo y yo sé que hay muchas cosas que quieres saber, hay otras cosas que yo sí voy a querer contar. ¿Por qué? Por como que de un tiempo para acá he aprendido mucho a cuidar con demasiada cautela lo que para mí es muy valioso, mi familia, mis hermanos, mis amistades, mis sobrinas”.

Con esas palabras, Lina reconoció que antes solía compartir muchos aspectos de su vida sin filtros, pero que ahora entiende las consecuencias que pueden tener las opiniones y comentarios externos sobre las personas que ama.

“Hay muchas cosas que yo antes compartía sin medida y hay gente que no cuida sus palabras, no cuida sus acciones, no cuidan lo que dicen y terminan afectando gente que hace parte de mi vida pero que no merecen ese trato”.

Aun así, Tejeiro también quiso tranquilizar a quienes la siguen desde hace años y aseguró que no desaparecerá del todo de las redes sociales. Por el contrario, prometió seguir contando parte de esta experiencia, aunque estableciendo límites mucho más claros.