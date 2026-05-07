¿Regresa ChocQuibTown?: Goyo habló de un posible reencuentro y las “sorpresas” que prepara para los fans

Tras más de dos décadas de éxito ininterrumpido, la agrupación ChocQuibTown marcó un antes y un después en la música urbana y alternativa de Colombia. Sin embargo, el cese de sus actividades conjuntas el 2 de enero de 2023, sumado al divorcio entre sus líderes, Gloria Martínez y Carlos Yahanny Valencia, más conocidos como Goyo y Tostao, dejó un vacío en sus seguidores.

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Recientemente, en una entrevista para el pódcast Vos Podés, la “Reina del Combo” compartió detalles inéditos sobre su proceso de redescubrimiento y el estado actual de su relación con sus excompañeros de banda.

Durante la conversación, Goyo destacó la figura de su hermano, Slow Mike, no solo como un pilar creativo dentro de la industria, sino como un soporte emocional fundamental durante la disolución del grupo. La artista describió a su hermano como un “mago” de la música y un mediador natural en los momentos de mayor tensión personal.

“Mi hermano es como un sanador... tiene un instinto bastante elevado con la música”, afirmó Goyo. Según el relato de la intérprete, Slow Mike asumió un papel de protección hacia ella cuando la dinámica del grupo se vio afectada por el desgaste de la relación sentimental entre los vocalistas.

“Él siempre tiene como esa actitud de mediar, de hablar y sobre todo de protección... me decía: ‘manita, si no te sentís bien, no lo vamos a hacer’”, recordó.

La ruptura de ChocQuibTown fue, para Goyo, una decisión necesaria para preservar su bienestar individual. La artista confesó que el momento del quiebre fue tan complejo que incluso debieron cancelar compromisos profesionales de carácter privado.

“Yo estaba rota, descuadernada”, admitió al explicar por qué decidió ausentarse de un evento en aquel momento, subrayando la importancia de “elegirse a uno mismo” sobre las expectativas externas.

Goyo fue enfática al señalar que la transición hacia su carrera como solista, marcada por su álbum Pantera, no fue solo un cambio de formato musical, sino una respuesta a la necesidad de marcar distancia tras el divorcio.

“Cuando yo inicié mi carrera como solista seguíamos tocando, pero llegó un día donde se cruza el divorcio entre Tostao y yo; es sano marcar una distancia”, explicó la artista.

Uno de los puntos más reveladores de la entrevista fue la mención a un acercamiento reciente entre los tres integrantes. Goyo compartió que, hace aproximadamente cuatro o cinco meses, Tostao tomó la iniciativa de contactarlos a ella y a Slow Mike.

“Tostao nos llamó... nos habló y nos dijo como que: ‘Ey, ¿qué ha pasado? Me equivoqué en esto, los extraño, los quiero’. Me pareció supernormal, él también tiene esa parte de poder recapacitar”, reveló la cantante.

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Este acercamiento telefónico permitió que los tres artistas conversaran sobre sus inicios, dejando atrás las tensiones que los medios y el público especularon durante años. Sobre la pregunta que todos los fanáticos se hacen de un posible reencuentro en los escenarios, Goyo mantuvo una postura cautelosa pero optimista:

“En este momento estamos abiertos a que muchas cosas puedan pasar, pero no sabemos... de repente les damos una sorpresa”.

Finalmente, Goyo pidió a sus seguidores que sigan apoyando los proyectos individuales de cada integrante. Aseguró que, a pesar de la distancia profesional, el legado de ChocQuibTown sigue vivo en ella y que seguirá interpretando los himnos de la banda en sus presentaciones.

“No piensen que porque cada quien está por su lado no tenemos esa energía... dennos amor por individual, se pueden repartir el amorcito”, concluyó, dejando claro que el respeto y la historia compartida prevalecen sobre las diferencias del pasado.