Las dos primeras bajas de la Selección Colombia que lamenta Néstor Lorenzo: ya se miran sus reemplazos

Durísima notificación que llega desde Europa y que impacta a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo a casi un mes de que comience el Mundial 2026. Debido a una disposición oficial de la UEFA, dos jugadores claves de la ‘Tricolor’ no podrán unirse a los trabajos previos para la Copa del Mundo. Una notificación que ya se siente en la interna del equipo nacional y se miran reemplazos.

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Todo pasa por la final de la UEFA Conference League y la clasificación del Crystal Palace de Inglaterra. El club londinense definirá el título contra el Rayo Vallecano de España, recordado porque por allí pasaron James Rodríguez y Radamel Falcao García. Su condición de finalista le obliga a tener a todos sus jugadores concentrados.

Vale resaltar que los tiempos para los jugadores que están en Europa y puedan concentrarse en sus respectivas selecciones es bastante corto. Por ejemplo, la Premier League jugará su última fecha el fin de semana del 23 y 24 de mayo y el amistoso de la Selección Colombia contra Costa Rica es el 29 del mismo mes en la ciudad de Bogotá. Los convocados llegarán sobre el tiempo al duelo de despedida en El Campín.

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz celebrando la Community Shield en Wembley Foto: The FA via Getty Images

Por otra parte, la final de la Conference League entre el Crystal Palace y Rayo Vallecano está pactada para el 27 del mismo mes en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania, dos días antes del duelo amistosos ante Costa Rica. Es decir, los tiempos no le dan a los dos jugadores para unirse a los trabajos y tener minutos en la ciudad de Bogotá.

Por esta razón, Lorenzo comienza a mirar posibles reemplazos para estos dos jugadores, teniendo en cuenta que son titulares en el esquema. A Jefferson Lerma lo podrían reemplazar futbolistas como Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño o Gustavo Puerta, mientras que por Daniel Muñoz aparecen Andrés Felipe Román de Atlético Nacional o Santiago Arias quien milita en Independiente de Argentina; incluso Juan David Cabal podría dejarse ver como lateral.

Muñoz y Lerma no llegarán al partido ante Costa Rica

Los dos jugadores colombianos sueñan con el título en el tercer torneo de la UEFA. La condición de finalistas la pudieron obtener luego de vencer al Shakhtar Donetsk de Ucrania en las semifinales con un global de 5-2.

Final - Conference League 2025/26