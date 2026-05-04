Luis Javier Suárez, imparable: nuevo gol en la Liga de Portugal; sonríen Lorenzo y Colombia de cara al Mundial 2026

Luis Javier Suárez hace acto de presencia desde Portugal y retumba con otro gol para sus impresionantes cifras en el fútbol portugués. En juego por la fecha 27, el delantero colombiano volvió a ser titular y regresó a las celebraciones, pues su anotación no podía faltar en el Sporting Lisboa, que enfrentó al Guimaraes en el estadio Jose Alvalade.

El gran momento del atacante colombiano se sigue viviendo con goles en Portugal que hacen sonreír a la Selección Colombia, donde Luis Javier Suárez es el titular en el esquema del técnico Néstor Lorenzo, quien juega con un solo nueve y un tridente de volantes ofensivos integrado por Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias. El goleador samario lleva 26 anotaciones en 30 partidos en la Primeira Liga. Sigue aumentando su cuota goleadora a casi un mes para comenzar la Copa del Mundo.

🇨🇴 GOOOL de Luis Javier Suárez. El colombiano marcó el 4-0 de #SportingCP ante #VitoriaGuimaraes, al 61’



👀 26 anotaciones en 30 partidos para el delantero en la Liga de Portugal pic.twitter.com/cUFlSlt3Bj — Pipe Sierra (@PSierraR) May 4, 2026

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