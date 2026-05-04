Así está la movilidad de Bogotá este lunes 4 de mayo: reportan alto flujo vehicular y encharcamientos en la Av. Boyacá

Las autoridades de Movilidad de Bogotá señalaron que en la mañana de este lunes se registró alto flujo vehicular en el ingreso a la ciudad por la Autopista Norte y la vía Bogotá-La Vega.
El pico y placa para taxis rige desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m. del día de hoy. Los taxis que terminen en placas 7 y 8 no podrán circular por la ciudad en el horario restringido.
En cuanto a vehículos particulares, la medida indica que no podrán transitar los carros con placas que terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.
Así están las vías de Bogotá este lunes:
09:09 a. m.: Alto flujo vehicular en la Av. Américas
Un automóvil colisionó en la Av. Américas con Av. Carrera 68, sentido Occidente - Oriente, y tuvo que ser retirado de la vía. Debido a la afectación, se presenta alto flujo vehicular.
08:53 a. m.: Alto flujo vehicular en la Av. Boyacá
Debido a las lluvias que se registran en varias localidades de la ciudad, hay encharcamientos en la Av. Boyacá con calle 12B, sentido Sur-Norte. Además, se registra alto flujo vehicular en el corredor.
[08:53 a.m.] #GestiónDelTráfico | Se presenta 🟠Alto Flujo Vehicular en el corredor de la Av. Boyacá con calle 12B, sentido Sur - Norte.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 4, 2026
⚠️Transita con precacución 💦 Encharcamientos ⚠️👮♂️Grupo Guía agiliza del tráfico y realiza recorridos de verificación. pic.twitter.com/I7B8kkrU6l
08:21 a. m.: Cierre por fuga de gas en la Autonorte
Se realizó el cierre preventivo del paso peatonal de la Autonorte con calle 192, sentido Sur-Norte, por una fuga de gas.
[08:21 a. m.] #GestiónDelTráfico | ✅Vehículos implicados en el siniestro vial son retirados de la Av. carrera 7 con calle 34, sentido Sur - Norte.🟢Se restablece la movilidad en el corredor vial.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 4, 2026
👮♂️🚑 Grupo Guía gestiona el tráfico en el punto. https://t.co/uX1CTzlvWd pic.twitter.com/DNTSXuQoAM
07:50 a. m.: Retiran vehículos del siniestro
Tras un accidente en la Av. Carrera 7 con calle 34, sentido Sur-Norte, en la localidad de Santa Fe, retiran la motocicleta y el bus del SITP involucrados en el accidente. Se recomienda tomar las rutas alternas de la carrera 13 y Av. Circunvalar.
[07:50 a. m.] #GestiónDelTráfico | Se realizan maniobras para retirar los vehículos implicados en el siniestro vial de la Av. carrera 7 con calle 34, sentido Sur - Norte.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 4, 2026
🔁Rutas Alternas:
✅Carrera 13
✅Av. Circunvalar
👮♂️🚑 Grupo Guía gestiona el tráfico y en el punto. https://t.co/U0A3QJQYSr pic.twitter.com/EObrUniIXV
07:30 a. m.: Alto flujo vehicular en la Av. Agoberto Mejía
La Av. Agoberto Mejía, también conocida como Av. Abastos, presenta alto flujo vehicular en el sentido Sur-Norte. Funcionarios del Grupo Guía gestionan el tráfico en la zona.
[07:30 a.m.] #GestiónDelTráfico | Se presenta 🟠Alto Flujo Vehicular en el corredor de la Av. Agoberto Mejía, sentido Sur - Norte.👮♂️Grupo Guía agiliza del tráfico y realiza recorridos de verificación. pic.twitter.com/gxBc23nV7m— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 4, 2026
07:00 a. m.: Falla semafórica en la Av. Américas
Se registró una falla semafórica en la intersección de la Av. Américas con transversal 28, que afecta la movilidad en el punto. Las autoridades recomendaron transitar con precaución y estar atentos a las señales del Grupo Guía.
[07:00 a.m.] #GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 4, 2026
🚫Falla semafórica🚦en la intersección de la
Av. Américas con transversal 28.
⚠️Transita con precaución⚠️
🔧Grupo de semaforización adelanta acciones correctivas para restablecer el servicio.
👮♂️Grupo Guía gestionan la movilidad en el punto. pic.twitter.com/7YlnzZ128U
06:30 a. m.: Accidente en Kennedy
Se reportó un siniestro vial entre dos automóviles y una camioneta en la Av. Ciudad de Cali con calle 2A, sentido Norte-Sur, en la localidad de Kennedy.
[06:30 a.m.] #GestiónDelTráfico Siniestro vial entre camioneta y dos automóviles en la localidad de Kennedy, Av. Ciudad de Cali con Calle 2A, sentido Norte - Sur.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 4, 2026
👮♂️Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan la movilidad y la unidad de Tránsito en el punto. pic.twitter.com/AWSNrlqSzQ