Así está la movilidad de Bogotá este lunes 4 de mayo: reportan alto flujo vehicular y encharcamientos en la Av. Boyacá

Las autoridades de Movilidad de Bogotá señalaron que en la mañana de este lunes se registró alto flujo vehicular en el ingreso a la ciudad por la Autopista Norte y la vía Bogotá-La Vega.

El pico y placa para taxis rige desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m. del día de hoy. Los taxis que terminen en placas 7 y 8 no podrán circular por la ciudad en el horario restringido.

En cuanto a vehículos particulares, la medida indica que no podrán transitar los carros con placas que terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

Cómo sacar el duplicado de la placa en Colombia: estos son los requisitos para solicitarlo

Así están las vías de Bogotá este lunes:

09:09 a. m.: Alto flujo vehicular en la Av. Américas

Un automóvil colisionó en la Av. Américas con Av. Carrera 68, sentido Occidente - Oriente, y tuvo que ser retirado de la vía. Debido a la afectación, se presenta alto flujo vehicular.

08:53 a. m.: Alto flujo vehicular en la Av. Boyacá

Debido a las lluvias que se registran en varias localidades de la ciudad, hay encharcamientos en la Av. Boyacá con calle 12B, sentido Sur-Norte. Además, se registra alto flujo vehicular en el corredor.

08:21 a. m.: Cierre por fuga de gas en la Autonorte

Se realizó el cierre preventivo del paso peatonal de la Autonorte con calle 192, sentido Sur-Norte, por una fuga de gas.

07:50 a. m.: Retiran vehículos del siniestro

Tras un accidente en la Av. Carrera 7 con calle 34, sentido Sur-Norte, en la localidad de Santa Fe, retiran la motocicleta y el bus del SITP involucrados en el accidente. Se recomienda tomar las rutas alternas de la carrera 13 y Av. Circunvalar.

07:30 a. m.: Alto flujo vehicular en la Av. Agoberto Mejía

La Av. Agoberto Mejía, también conocida como Av. Abastos, presenta alto flujo vehicular en el sentido Sur-Norte. Funcionarios del Grupo Guía gestionan el tráfico en la zona.

07:00 a. m.: Falla semafórica en la Av. Américas

Se registró una falla semafórica en la intersección de la Av. Américas con transversal 28, que afecta la movilidad en el punto. Las autoridades recomendaron transitar con precaución y estar atentos a las señales del Grupo Guía.

06:30 a. m.: Accidente en Kennedy

Se reportó un siniestro vial entre dos automóviles y una camioneta en la Av. Ciudad de Cali con calle 2A, sentido Norte-Sur, en la localidad de Kennedy.