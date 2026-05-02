Misterio en Bogotá: hallan muerto a conductor de plataforma tras desaparecer en el centro

La desaparición de un conductor de plataforma en Bogotá terminó en tragedia. Darío Forero, quien había sido reportado por su familia como desaparecido el pasado 29 de abril, fue hallado sin vida en el parque Islandia, exactamente en la localidad de Bosa, al sur de la ciudad.

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El caso, que ya es materia de investigación, ha encendido las alarmas y ha generado conmoción no solo por el desenlace, sino por las condiciones en las que fue hallado su cuerpo y por los vacíos que aún rodean su muerte.

El hombre fue visto por última vez en la tarde del pasado miércoles sobre las 4:30 p.m. cerca de la estación de TransMilenio Las Nieves, en el centro de la capital, cuando se movilizaba en su vehículo, un Nissan March gris de placas FOO124, prestando servicio a través de aplicaciones.

Vestía ropa oscura y desde ese momento no se volvió a tener información sobre su paradero, lo que llevó a su familia a difundir su caso en redes sociales y cadenas de mensajería para intentar ubicarlo.

La búsqueda se extendió durante varias horas, mientras crecía la incertidumbre. Sin embargo, el desenlace fue confirmado el 1 de mayo, cuando se estableció que el cuerpo del conductor había sido encontrado en el parque Islandia y posteriormente fue ingresado el día 30 de abril a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bogotá, donde su familia lo identificó.

Hasta ahora, las causas de su muerte no han sido esclarecidas y se espera que la necropsia entregue detalles clave, ya que uno de los elementos que más inquieta a las autoridades es que el cuerpo no tenía signos evidentes de violencia.

Ese detalle abre varias hipótesis sobre lo ocurrido entre el momento de su desaparición y el hallazgo del cuerpo. A esto se suma que su vehículo no ha sido localizado, convirtiéndose en una pieza fundamental dentro de la investigación.

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El caso ocurre en medio de un contexto preocupante de seguridad en la capital. Según cifras recientes de la Policía Nacional de Colombia, delitos como el hurto a personas y vehículos continúan siendo de los más denunciados, afectando especialmente a trabajadores que dependen de la movilidad diaria, como conductores de plataformas.

En localidades como Santa Fe y Bosa, donde se registraron los últimos movimientos del conductor y el hallazgo del cuerpo, las autoridades han intensificado operativos ante el aumento de hechos delictivos.

Mientras avanza la investigación, familiares y allegados de Darío Forero esperan respuestas claras sobre lo ocurrido, en un caso que, por ahora, deja bastantes preguntas.