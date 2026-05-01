Un video que comenzó a circular en redes sociales dejó al descubierto una escena que ha generado rechazo en Bogotá. En las imágenes, grabadas en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Los Alpes, se observa a una adulta mayor con evidentes dificultades para caminar mientras es agredida en plena vía pública, lo que encendió las alarmas sobre posibles casos de maltrato en su entorno cercano.

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La grabación, que se viralizó rápidamente, muestra a la mujer en condición de vulnerabilidad, sin poder movilizarse con normalidad y aparentemente desorientada, mientras otras dos personas, que presuntamente serían sus hijas, la empujan de las piernas y la tratan de manera violenta.

La crudeza del material provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde ciudadanos exigieron intervención inmediata de las autoridades y protección para la víctima.

De acuerdo con la información conocida, los hechos habrían ocurrido en el sur de la ciudad, en una zona residencial donde varios testigos presenciaron la situación.

En el video grabado por un vecino de la zona, se evidencia cómo la adulta mayor no logra sostenerse por sí sola, mientras es sometida a empujones, arrastradas y golpes en la cara, tratos que han sido calificados como indignantes por usuarios en redes sociales.

La escena, además de generar rechazo, encendió el debate sobre el abandono y la violencia que sufren muchos adultos mayores en el país.

Tras conocerse el caso, entidades del Distrito activaron rutas de atención y lograron ubicar a la adulta mayor para brindarle acompañamiento.

Según las autoridades, fue trasladada a un espacio seguro, donde actualmente recibe atención integral y se evalúan sus condiciones de salud, así como el contexto en el que vivía.

Paralelamente, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades y determinar desde cuándo se estaban ejecutando las agresiones.

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Este caso volvió a poner sobre la mesa una problemática silenciosa pero creciente en la ciudad. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social, durante el primer trimestre de 2026 se atendieron más de 1.100 casos de violencia contra personas mayores en Bogotá.

Esta cifra refleja no solo la magnitud del fenómeno, sino también la persistencia de agresiones físicas, psicológicas y por negligencia. Las autoridades han reiterado el llamado a denunciar cualquier tipo de maltrato y a activar las rutas de protección, en medio de un panorama que sigue generando preocupación por la vulnerabilidad de esta población en la capital.